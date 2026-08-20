Maestro Raimonds Pauls pametis darbu Latvijas Radio
Foto: LETA
Komponists un pianists Raimonds Pauls.
Kultūra

Maestro Raimonds Pauls pametis darbu Latvijas Radio

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Jauns.lv

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Maestro Raimonds Pauls pametis darbu Latvijas Radio, liecina portāla Jauns.lv rīcībā esošā informācija, ko apstiprinājis uzticams avots.

Maestro Raimonds Pauls pametis darbu Latvijas Radi...

Šo informāciju privātā sarunā viņam esot atklājis pats komponists.

Portāls Jauns.lv sazinājās ar Latvijas sabiedriskā medija (LSM) Mārketinga un komunikācijas daļas vadītāju Lailu Kļaviņu, lai gūtu apstiprinājumu šim faktam, taču LSM pārstāve paskaidroja, ka šovakar plašākas informācijas vai oficiāla komentāra nebūs.

Ziņa tiks papildināta, tiklīdz būs zināmas detalizētākas ziņas par notikušo.

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