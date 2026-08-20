Aculiecinieces foto
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Šodien 19:24
Uz Tallinas šosejas pie Pulksteņezera notikusi avārija; satiksme Ādažu virzienā būtiski apgrūtināta
Ceturtdienas pēcpusdienā uz Tallinas šosejas (A1) pie Pulksteņezera, netālu no pagrieziena uz Kadagu, noticis ceļu satiksmes negadījums, kā dēļ virzienā uz Ādažiem izveidojies ievērojams transportlīdzekļu sastrēgums.
Aculiecinieku fotoattēli no notikuma vietas liecina, ka krustojumā sadūrušās divas vieglās automašīnas un kravas auto ar puspiekabi. Negadījuma dēļ brauktuve ir daļēji bloķēta, un autovadītāji šķērsli spiesti apbraukt, izmantojot ceļa "kabatiņu" un labo malu.
Notikuma vietā satiksme ir ievērojami palēnināta un veidojas gara automašīnu rinda.
Portāls Jauns.lv irsazinājies ar Valsts policiju, lai noskaidrotu negadījuma apstākļus un to, vai avārijā ir cietuši cilvēki. Informācija tiks papildināta, tiklīdz tiks saņemts policijas komentārs.