Hermanis, atvainodamies skolotājām, politiķus nosauc par mīzējiem bez pautiem
“Liela daļa ierēdņu ir gudrāki par politiķiem, un viņi tos politiķus jāj kā zirgus,” tā TV24 debatēs “Runāsim atklāti!”, spriežot par mūsdienīgu valsts pārvaldi, izteicās partijas “Mēs mainām noteikumus” līderis Alvis Hermanis.
Diskusijā piedalījās arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars (AS), bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, kurš 15.Saeimas vēlēšanās kandidēs no JKP un 14.Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR), kurš 15.Saeimas vēlēšanās kandidēs no ZZS.
Hermanis diskusijā pauda, ka būtu svarīgi tikt vaļā no nevajadzīgiem cilvēkiem, samazināt ministriju skaitu, kā rezultātā Latvijā vajadzētu izveidot mazāko valsts pārvaldi pasaulē. Savukārt, spriežot par birokrātijas mazināšanu un Jāņa Endziņa paveikto, režisors, retoriski jautājot, kāpēc diskusijas dalībnieki spēlē teātri, atkal pārgāja uz tēlainību. “Triks ar Endziņu ir tāpēc, lai visu noveltu uz LDDK - nu tad ņemiet un paši visu sakārtojiet! Politiķi ir vienkārši mīzēji, es atvainojos visām kārtīgām latviešu skolotājām, bez pautiem, kas nemāk uzņemties atbildību, bet tikai taisīt tiktok un pļāpāt...”
Šajā brīdī dziļi elpu ievilka Burovs un galvu nosodoši sāka grozīt Edgars Tavars. Uz viņa jautājumu, vai Hermanis ir iepazinies ar Endziņa priekšlikumiem birokrātijas mazināšanai, viņš no Hermaņa saņēma atbildi: “Man ir stāstīts, ka tie ir sīkumi.” Tavars iebilda, ka nav jāgaida Endziņa rīkojumi un lēmumi, lai sāktu labot nejēdzības. Līdzīgi esot ar premjeru, uz ko savukārt iebilde bija Hermanim: “Kādu vienu darbu Kulbergs pa diviem mēnešiem ir izdarījis, izņemot "TikTok" video filmēšanu? Kas ir mainījies, izņemot runāšanu?” “Premjers šobrīd ir izgaismojis visas problēmas un dod risinājumus,” aizstāvot Kulbergu, atzina Tavars.