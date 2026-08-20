Operācija "Slazdi" nepalīdzēja: meklē no likumsargu rokām izmukušo Saimonu Pauču
Valsts policijas amatpersonas Ventspilī meklē 1999. gadā dzimušo Saimonu Pauču.
Vīrietis ir aptuveni 170 cm garš, ģērbies pelēkas krāsas treniņtērpā, kājās baltas krāsas sporta apavi. Vīrietis iepriekš tika aizturēts par transportlīdzekļa vadīšanu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, un aizbēga no Valsts policijas darbiniekiem.
Valsts policijas rīcībā nav informācijas, ka vīrietis būtu bīstams.
Valsts policijas amatpersonas uzsāka personas meklēšanas pasākumus, tostarp īstenojot plānu "Slazdi", kā dēļ Ventspilī novērojamas pastiprinātas policijas pārbaudes.
Šodien tiesnese bez vīrieša piedalīšanās tiesā, piemēroja viņam drošības līdzekli – apcietinājumu.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par bēgšanu, kā arī dienesta pārbaude.
Aicinām ikvienu, kuram ir informācija par šīs personas iespējamo atrašanās vietu vai cita būtiska informācija, zvanīt pa tālruņa numuru 112.