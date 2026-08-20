Zagtos datus jau liek lietā: pēc vērienīgā kiberuzbrukuma ļaundari sākuši aktīvi sūtīt vēstules CSDD vārdā
Pēc nesen piedzīvotā bezprecedenta kiberuzbrukuma, kura laikā noziedznieku rokās nonāca vairāk nekā miljona Latvijas iedzīvotāju dati, ļaundari sākuši aktīvus uzbrukumus.
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) vērš iedzīvotāju uzmanību, ka turpinās krāpnieku mēģinājumi izkrāpt naudas līdzekļus un datus, izsūtot viltus e-pastus un īsziņas iestādes vārdā.
CSDD uzsver, ka internetā un e-pastos fiksētos paziņojumus iestāde nav izsūtījusi.
Direkcija aicina iedzīvotājus, saņemot e-pastu ar saiti, rūpīgi pārbaudīt, vai tā tiešām ved uz īsto adresi "e.csdd.lv". Informāciju, piemēram, par sodiem, CSDD aicina pārbaudīt oficiālajā mobilajā aplikācijā vai "e-CSDD", pašiem manuāli ierakstot pārlūkprogrammā adresi "e.csdd.lv".
Kā ziņots, saistībā ar augusta sākumā notikušo kiberuzbrukumu CSDD informācijas sistēmām Datu valsts inspekcija (DVI) jau iepriekš aicināja iedzīvotājus būt piesardzīgiem. DVI brīdināja, ka noplūdušie dati – personu vārdi, uzvārdi, transportlīdzekļu reģistrācijas numuri un informācija par iepriekšējiem maksājumiem var tikt izmantoti, lai krāpniecisku saziņu padarītu ticamāku.
Tāpat ziņots, ka saistībā ar CSDD datu noplūdi, kurā iegūti 1,2 miljonu fizisko personu un aptuveni 200 000 juridisko personu dati, ir sāktas vairākas pārbaudes.
DVI vērtē, vai CSDD īstenojusi atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus, un pārkāpumu gadījumā iestādei var tikt piemērots naudas sods.
Pēc Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesnieguma Ģenerālprokuratūra sākusi pārbaudi par amatpersonu rīcību un iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, bet Valsts policijā sākts kriminālprocess par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai.
Pēc incidenta no amatiem atkāpusies CSDD padome un valde.