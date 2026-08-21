LATO ģenerālsekretāre Sigita Struberga: "Krievija izmanto Rietumu demokrātiju jēdzienus, ieliekot tajos pilnīgi citu saturu"
Krievija savu spiedienu pret Baltijas valstīm tikai pastiprinās, lai gan jau pašlaik mēs dzīvojam hibrīdkara apstākļos, intervijā LETA uzsver Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) ģenerālsekretāre Sigita Struberga. Viņas ieskatā galvenie Krievijas hibrīddraudi ir kiberincidenti, uzbrukumi kritiskajai infrastruktūrai, izlūkošana un vervēšana, migrantu iepludināšana un informācijas operācijas. Efektīvākais veids pretī stāvēšanai draudiem ir noturības veidošana gan valstiskā, gan sabiedrības, gan individuālā līmenī.
Latvijas augstākās amatpersonas, tostarp Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kā arī dažādi militārie eksperti ir izteikušies, ka Latvijas galvenie drošības riski ir hibrīddraudi. Rinkēvičs izteicies, ka mēs dzīvojam "hibrīdkara miglā". Akadēmiski jēdzienu "hibrīdkarš" traktē dažādi. Kā jūs to interpretētu Latvijas Krievijas attiecību kontekstā?
Jēdziens "hibrīdkarš" tiešām ir saistīts ar dažādām akadēmiskām definīcijām, kas paredz dažādu draudu veidu savstarpēju sajaukumu. Tāpēc arī "hibrīds", jo, apvienojot dažādus draudus, izveidojas jauna veida apdraudējums. Pašlaik mēs, lūkojoties uz jebkuru dzīves sfēru, redzam, ka tās visas ir saistītas ar drošību. Jo atšķirībā no klasiskiem militāriem draudiem hibrīddraudi ietiecas visās dzīves jomās, tostarp izglītībā, kultūrā, veselībā, enerģētikā.
Vai izglītībā un kultūrā hibrīddraudi pārsvarā ir saistīti ar propagandas naratīvu izplatīšanu?
Jā, bet ne tikai. Izglītībā līdztekus propagandai tā var būt arī skolotāju instrumentalizācija, tos izmantojot kā apdraudējumu radītājus. Kultūrā tā ir noteikta satura, kas ne vienmēr ir propaganda, radīšana un cilvēku identitātes izmantošana, lai tos noskaņotu pret valsti.
Vai starp jēdzieniem "hibrīddraudi" un "hibrīdkarš" ir liekama vienādības zīme?
Nē, klasiski vienādības zīme nebūtu liekama. Diezgan ilgi diskusijās par hibrīdajiem draudiem un hibrīdo karu militāro analītiķu ieskatā hibrīdkarš obligāti ietvēra arī militāro komponenti. Mūsdienās izpratne mainās, un, raugoties uz Krievijas izvērsto hibrīdkaru mūsu reģionā, redzam, ka militārajai komponentei ne vienmēr ir jābūt klātesošai. Tādējādi izpratne par hibrīdo karu ir pārskatīta. Tajā pašā laikā ir valstis, kurām ir hibrīddraudi, kas nav traktējami kā hibrīdkarš, kas paredz sistemātisku vēršanos pret kādu valsti.
Tātad Krievija Baltijas reģionā nevis vienkārši rada hibrīddraudus, bet izvērš hibrīdkaru?
Jā, mēs pilnīgi noteikti esam hibrīdkara apstākļos. To nosaka draudu sistemātiskums, ilgstošs periods un līdzekļi, kas tiek piešķirti.
Kādas ir spilgtākās hibrīdkara izpausmes līdztekus nelegālo migrantu instrumentalizācijai?
Tie ir dažādi sabotāžas akti, tostarp kiberuzbrukumi, vervēšana, nelegālā migrācija un paralēli notiekošas informācijas operācijas, lai apšaubītu valsts institūciju spēju atbilstoši reaģēt uz draudiem. Mēs redzam, ka tā ir kombinēta draudu sistēma, kas mums liek runāt par hibrīdo karu.
Jūs minējāt, ka hibrīddraudi mēdz būt ļoti dažādi. Kādi apdraudējumi Baltijas reģionam būtu visticamākie? Kam īpaši jāgatavojas?
Ja man būtu jānosauc hibrīdo draudu tops, tad es tajā liktu kiberincidentus, uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai, izlūkošanu un vervēšanu, migrāciju un informācijas operācijas, īpaši pirmsvēlēšanu laikā. Risku mazināšanai ir nepieciešama sistēmiska pieeja, kas nozīmē, ka mēs nedrīkstam uz šiem draudiem skatīties tikai kā uz atsevišķiem incidentiem. Manuprāt, lielākais vārīgums Eiropā kopumā ir ļoti lēna spēja ieraudzīt šos atsevišķos draudus kā sistēmu. Latvijā situācija gan ir labāka. Taču Rietumeiropai vajadzēja ļoti ilgu laiku, lai atsevišķos Krievijas uzbrukumus, piemēram, dronu lidojumus ap lidostām, saskatītu kā kopēju sistemātisku apdraudējumu. Ja mēs runājam, piemēram, par uzbrukumiem hidroelektrostacijām (HES), tad tas jau nav tikai fizisks sabotāžas akts, tie var būt arī kiberuzbrukumi. ASV vēl pirms 2022. gada, kad notika Krievijas iebrukums Ukrainā, savās drošības analīzēs runāja par to, ka ASV, digitāli un tehnoloģiski kļūstot aizvien spēcīgākai, vienlaikus kļūst šajā ziņā aizvien ievainojamāka, tostarp attiecībā uz HES aizsardzību. Jo piekļūt kritiskajai infrastruktūrai caur kibertelpu reizēm pat ir vieglāk nekā veikt fizisku sabotāžas aktu.
Vai Latvijas gadījumā, runājot par kritisko infrastruktūru, ticamāks būtu Krievijas kiberuzbrukums vai dronu trieciens?
Tas ir atkarīgs no konkrētā infrastruktūras objekta, kuru ienaidnieks izvēlējies par mērķi. Manuprāt, ticamākais scenārijs ir abu draudu kombinācija. Pēc drošības dienestu aplēsēm, visai bieži šādi uzbrukumi nav vērsti tikai uz vienu infrastruktūras objektu, visai bieži tā ir kombinācija, kur tiek mērķēts uz vairākiem objektiem. Turklāt nereti dronu triecieni var tikt kombinēti ar informācijas kampaņām. Jo hibrīdkara mērķis jau nav tikai kāda objekta fiziska iznīcināšana. Tur ir arī politisks mērķis - sēt iedzīvotāju vidū neuzticēšanos valsts institūcijām, radīt iespaidu, ka tās nespēj darboties un adekvāti reaģēt, kā arī radīt cilvēkos fatālisma un noguruma sajūtu. Man jāteic, ka šajā ziņā Krievijai Baltijas valstīs nav tik labi veicies, jo nevar teikt, ka mūsu sabiedrībā būtu izdevies ienest fatālisma un nolemtības sajūtu. Taču mēģinājumi, protams, ir bijuši. Tādēļ viens no mūsu valsts uzdevumiem ir neļaut iedzīvotājos sēt sajūtu, ka "viss ir slikti".
Kāds ir Krievijas izvērstā hibrīdkara gala mērķis? Vai gala stacija, tāpat kā militāra iebrukuma gadījumā, ir fiziska teritorijas sagrābšana?
Rietumos atšķirībā no Latvijas visai bieži ir mēģinājums to lielo gala mērķi ieraudzīt aiz katra soļa. Taču Krievijas gadījumā tas nav tik vienkārši, jo tai ir atšķirīga pieeja. Krieviju apmierina arī taktisku mērķu izpilde, kas ne vienmēr ir stratēģiski. Turklāt Krievijas gadījumā mēs redzam, ka fiziska teritorijas sagrābšana notiek tad, ja viss cits nav sanācis. Paskatīsimies uz Ukrainas vai Gruzijas pieredzi. Tajā brīdī, kad iekāroto valsti nav iespējams noturēt savas ietekmes un kontroles - ekonomiskās vai politiskās - apskāvienos, notiek teritorijas fiziska sagrābšana. Paskatieties, kāda ir Gruzijas promkremliskā oligarha Iraklija Kobahidzes spēja īstenot Krievijai draudzīgu politiku. Ar Kobahidzes palīdzību Krievija Gruzijā varēja īstenot visus tos mērķus, kādus tā vēlējās sasniegt arī Ukrainā, bez neviena šāviena. 2008. gada karu Gruzijā es neminu, jo tad nebija šīs oligarha varas. Līdz ar to mēs redzam, ka Krievijai, lai sasniegtu mērķi kādu teritoriju pakļaut savai kontrolei, ne vienmēr ir nepieciešams īstenot militāru spēku. Jo to var panākt citos veidos. Atcerēsimies, kāda līdz noteiktam laikam bija Moldovas informācijas, izglītības un kultūras telpa. Tajā dominēja Krievijas ietekme. Baltijā kopš neatkarības atjaunošanas tik liela Krievijas ietekme nekad nav bijusi.
Kāpēc Krievijai tik labi veicās ar savas ietekmes nostiprināšanu Gruzijā, bet nekas neiznāca ar Moldovu un Armēniju?
Es nepiekristu, ka Moldovā un Armēnijā nekas nav sanācis. Moldovā tomēr ir gan Piedņestras, gan Gagauzijas faktors. Krievijai Moldovā ir veicies visai labi arī enerģētiskās atkarības radīšanu. Ja nebūtu Krievijas iebrukuma Ukrainā, kas zina, kā būtu bijis ar Moldovas izvēlēm. Svarīgi arī, ka Moldovai ar Eiropas atbalstu pirms 2025. gada vēlēšanām izdevās cīnīties ar Krievijas dezinformāciju.
Un tomēr, kādēļ Moldovai vēlēšanās izdevās izrauties no Krievijai draudzīgu spēku nākšanas pie varas, bet Gruzijai nē?
Tur ir vairāki faktori. Viens no būtiskākajiem - Moldovā netika izspēlētas tādas oligarhu spēles, kā tas bija Gruzijā. Moldovā arī nebija tāda iedzīvotāju vilšanās un dusmas iepriekšējās valdībās. Tā spēle izspēlējās citādi. Gruzijā tomēr ļoti liels skaits cilvēku, sevišķi lauku reģionos, nobalsoja par "Gruzijas sapni". Gruzijā manipulēt ar cilvēkiem bija vieglāk nekā Moldovā.
Vai var teikt, ka Armēnija veiksmīgi ir izvairījusies no Krievijas ietekmes, neraugoties uz tās karabāzēm Armēnijas teritorijā?
Es vēl nesteigtos ar secinājumiem. Atcerieties, kādreiz Gruzija bija Eiropas paraugbērns un par ko tas izvērtās. Un Armēnijā situācija tomēr ir sarežģītāka, gan ekonomiskā, gan politiskās vilkmes ziņā. Es nepārvērtētu Armēnijas tuvināšanos Eiropas Savienībai, kas gan notiek, bet es būtu ļoti uzmanīga ar prognozēm. Pēc ievēlēšanas premjera Pašinjana pirmā ārvalstu vizīte bija uz Krieviju, ko gan var arī saprast. Te vietā būtu pieminēt Rietumu apcerīgo domāšanu attiecībā uz postpadomju valstīm un sava veida uzmanības trūkumu, par ko Baltijas valstis gan nevarēja sūdzēties.
Vai Aukstais karš arī būtu traktējams kā hibrīdkarš?
Jā, tur bija noteikti atsevišķi hibrīdkara elementi, bet es to nepielīdzinātu mūsdienu hibrīdkaram, īpaši, ņemot vērā, cik ļoti ir mainījusies drošības vide un kādas ir tehnoloģiskās pārmaiņas. Tajā pašā laika Aukstajā karā klātesošie bija tādi hibrīdkara elementi kā informācijas operācijas, izlūkošana, vervēšana. Lai arī informācijas un sabotāžas komponentes ir tās pašas, tomēr kopējā situācija ir mainījusies. Turklāt mūsdienās es nerunātu tikai par diviem antagoniskiem blokiem, kā tas bija Aukstā kara laikā.
Vai Krievijas juridisko vēršanos pret Baltijas valstīm dažādās starptautiskās institūcijās arī var uzskatīt par hibrīdkara elementu, un cik tas mums ir bīstami?
Diplomātiska un juridiska spiediena izdarīšana pilnīgi noteikti ir nozīmīgs hibrīdo draudu veids. Pārāk optimistiski būtu domāt, ka visa pārējā pasaule ļoti labi saprot, kas stāv aiz šāda Krievijas juridiskā spiediena. Atcerēsimies laiku tūdaļ pēc neatkarības atjaunošanas, kad Baltijas valstis izjuta nopietnu spiedienu no Rietumvalstīm, pateicoties Krievijas diplomātiskajām un juridiskajām aktivitātēm saistībā ar nepilsoņu statusu. Sistēmiski raugoties uz šiem Krievijas juridiskajiem draudiem, tas ir papildu slogs mūsu valstij, jo tas nozīmē gan izmaksu palielināšanu, gan cilvēkresursu novirzīšanu šīm juridiskajām lietām. Iesaistīšanās juridiskās prāvās ar Krieviju Latvijai ir nozīmīga resursu tērēšana. Šie Krievijas vēstījumi, piemēram, par krievvalodīgo tiesībām, diskrimināciju utt., iet roku rokā ar juridisko un diplomātisko spiedienu un kļūst aizvien līdzīgāki tiem, kas tika vērsti pret Ukrainu pirms pilna mēroga iebrukuma. Tas ir tas, par ko ziņo mūsu drošības dienesti. Es gan aicinu izvairīties no fatālisma, un jāuzsver, ka šie vēstījumi, kas tiek vērsti pret Baltiju un ir līdzīgi tiem, kas tika vērsti pret Ukrainu, nenozīmē, ka arī Baltijas valstīs būtu sagaidāms iebrukums. Taču tie ir indikatori, kas parāda, ka Krievijas spiediens palielinās.
Vēl viena problēma ir mūsu fokusēšanās tikai uz Rietumiem. Tā teikt, transatlantiskā kopiena jau mūs sapratīs. Šobrīd Eiropai kopumā ir jāskatās un jāmeklē sadarbība ar līdzīgi domājošām vidējām varām visā pasaulē, piemēram, ar Japānu un Austrāliju. Tāpat Latvija šajos juridiskajos kāzusos nevar domāt, ka visa Eiropa mūs sapratīs. Poļi mūs sapratīs. Bet kā būs ar Portugāli? Nemaz nerunājot par to, vai mūs sapratīs ārpus Eiropas. Cita starpā ar visiem šiem aspektiem pašlaik ļoti labi strādā Latvijas diplomātiskais dienests ANO Drošības padomē. Taču tas nenozīmē, ka visas valstis mūs vienmēr saprot.
Ar ne Rietumu valstīm diemžēl ļoti veiksmīgi strādā Krievija. Tās propagandisti nemitīgi stāsta, ka antikoloniālisma diskurss nemitīgi ir jāuztur karsts.
Tās ir iespējas Baltijas valstīm būt par tām Eiropas balsīm, kas spēj sarunāties ar antikoloniāli noskaņotām valstīm. Runājot par koloniālisma pieredzi mēs ar Āfriku esam uz līdzīgākas lapas nekā, piemēram, Francija vai Lielbritānija.
Vai Latvija pietiekami izmanto šo iespēju?
Manuprāt, mēs to labi izmantojam, lai gan vienmēr var labāk. Taču tas ir arī jautājums par atvēlētajiem resursiem. Raugoties uz budžeta sadali, mēs redzam, ka papildu nauda drošības stiprināšanai tiek ņemta arī no diplomātisko dienestu resursiem, kas ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt mūsu spējas sarunāties ar reģioniem ārpus Eiropas, kas nepieder Rietumu pasaulei. Paskatieties, kāds ir mūsu vēstniecību tīkla pārklājums. Un tas nav tāpēc, ka Latvija negribētu kādos reģionos atvērt savas vēstniecības. Tas ir jautājums par resursiem. Krievija līdzās antikoloniālajam vēstījumam pastiprina vēršanos pret liberālo pasaules kārtību un Rietumu dominanci. Protams, Rietumu dominance ir bijusi, bet jautājums, kāds ir piedāvājums, ko likt vietā.
Krievi piedāvā tā saukto daudzpolāro pasauli, kur it kā valdīšot valstu vienlīdzība. Patiesībā viņu skatījumā ir jāpastāv vairākām vienlīdzīgām lielvarām, kas pārējo pasauli sadala ietekmes zonās. Respektīvi, teikšana ir tikai lielvarām.
Tieši tā. Stāstu par daudzpolāro pasauli Krievija izmanto jau ilgstoši. Tā ir viena no viņu tehnikām Rietumu ieviestās un aizstāvētās vērtības - godīgums, līdztiesība, tiesiskums, likumos balstīta starptautiskā kārtība - izmantot pret pašiem Rietumiem. Kad Krievija runā par daudzpolāru pasauli, tā neparedz likumos balstītu pasaules kārtību. De facto krievu daudzpolārajā pasaulē vara pieder spēcīgākajiem. Krievija izmanto Rietumu demokrātiju jēdzienus, bet ieliekot tajos pilnīgi citu saturu.
Klasiskā konvencionālā karā abas puses var veikt uzbrukumus. Mēs redzam, ka Ukraina, kurai uzbruka Krievija, ne tikai aizstāvas, bet sekmīgi pati uzbrūk ienaidniekam. Kā ir hibrīdkarā? Vai mēs pret Krievijas hibrīduzbrukumiem varam tikai aizstāvēties vai arī varam veikt kādus pretuzbrukumus?
Tas ir labs jautājums, kas jau kādu laiku ir aktuāls arī NATO diskusijās. Proti, vai tikai aizstāvēšanās un reaktīva pieeja mūs automātiski nenoliek zaudētāju pozīcijās. Līdz šim Rietumu valstis par pretuzbrukumiem ir bijušas ļoti piesardzīgas, bet pašlaik situācija mainās. Interesanti, ka Vācija runā par ofensīvo spēju attīstīšanu. Pasākumi informatīvajā telpā labi parāda, kā pelēkajā zonā zem tiešas konfrontācijas sliekšņa veiksmīgi var darboties arī Rietumvalstis. Kā piemēru var minēt to, kā informatīvi Krievijas teritorijā darbojas tie krievi, kas ir aizbraukuši no Krievijas un dzīvo ārvalstīs. Te var minēt informatīvās operācijas, kas ir orientētas uz potenciālajiem jauniesaucamajiem Krievijā, kas stāsta, kā izvairīties no dienesta. Tieši tik vienkārši. Tāpat var rīkoties kiberjomā un citur, kur var veikt operācijas, kurām nav nepieciešama fiziska iekļūšana valstī.
Vai tas nozīmē, ka Rietumu hakeri arī varētu veikt uzbrukumus Krievijas kritiskajai infrastruktūrai?
Varbūt varētu, bet mums šādas publiski pieejamas informācijas, protams, nav.
Kāda būtu pareizā atbilde uz, nedod Dievs, Krievijas drona triecienu pa kādu Baltijas kritiskās infrastruktūras objektu? Žēlošanās ANO, nota vēstniekam vai varbūt simetriska atbilde?
Vienas ideālās pareizās atbildes nebūs. Tas būs atkarīgs no konkrētā gadījuma. Tā kā mums jārēķinās, ka Krievijas spiediens tikai pieaugs, tad pareizākais būtu pirms potenciāliem incidentiem nemitīgi turpināt noturības mācības. Ar to es domāju visas sabiedrības noturības stiprināšanu. Tas nozīmē, ka ne tikai valsts institūcijas prot reaģēt uz krīzēm un ir iemācījušās par tām komunicēt, bet arī tiek vairota iedzīvotāju uzticēšanās institūcijām. Faktiska sabiedrības noturība ir stāsts par katra cilvēka individuālo atbildību. Mums nepieklājīgi maz, un es saprotu, kāpēc politiķi to nedara, tiek runāts par katra iedzīvotāja individuālo atbildību. Vai mēs zinām, kā rīkoties krīzes situācijās un esam gatavi iesaistīties? Īstā atbilde hibrīddraudiem ir noturīga valsts darbības nepārtrauktība visās jomās un visplašākajā nozīmē. Klasiski ir divi veidi, kā reaģēt uz draudiem. Viens veids ir šos draudus novērst, kas ne vienmēr ir iespējams, bet otrs veids ir padarīt sevi tik noturīgu, ka ideālā gadījumā ikdienas funkcionēšana nemaz neapstājas vai to ir iespējams salīdzinoši ātri atjaunot.
Tas skan labi, taču, piemēram, triecienu pa energoinfrastruktūru gadījumā nav iespējams panākt tādu noturību, lai ikdienas funkcionēšana nebūtu pārtraukta.
Protams. Taču mums var būt izstrādāts plāns B. Noturība sākas tad, kad plāns A izgāžas, bet ir plāns B un C, un kāds no tiem darbojas. Paskaties uz Ukrainas pieredzi. Notiek triecieni pa kritisko infrastruktūru. Atbildīgie dienesti ir gatavi novērst bojājumus un atjaunot traucēto darbību, ir izstrādāta institūciju sadarbība, kā arī komunikācija ar sabiedrību, tostarp gan par apziņošanu, gan papildu spēku piesaisti. Ļoti svarīga ir arī sabiedrības spēja radušās grūtības izturēt un paciest, nevis ieslīgt fatalitātē un nolemtībā. Runa ir par sabiedrības gatavību pretstāvēt grūtībām. Kijivas iedzīvotāji, līdztekus valsts institūcijām, paši domā par savām izdzīvošanas stratēģijām gaidāmajā ziemā. Es saprotu, ka tas skan ārkārtīgi patētiski, bet bez individuālās noturības un individuālām pretī stāvēšanas stratēģijām nav iespējams izveidot kopējo valsts noturību.
Lai arī Latvijas sabiedrība ir ļoti dažāda un fragmentēta, vai jūs redzat šīs noturības tendences?
Jā. Ja Latvijas sabiedrība nebūtu tik noturīga, Krievijai daudz labāk veiktos tās īstenotajās informācijas operācijās. Tāpat Krievija nav spējusi panākt atbalsta Ukrainai mazināšanos mūsu sabiedrībā, lai gan to mēģināja ar informatīvām kampaņām apvienojumā ar sabotāžas aktiem. Tāpat sabiedrībā visai noturīgs ir proeiropeisks noskaņojums. Tiesa, vērojams proamerikānisma kritums, bet tas nav tik liels, kā gribētu Krievija. Tāpat krieviem ne tik labi vedies ar informācijas operācijām, kas pavada nelegālo migrantu iepludināšanas centienus.
Kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas politikas analīzes centra padomnieka un Austrumeiropas, tostarp Krievijas, eksperta Edvarda Lūkasa teikto, ka Baltijas valstis pārāk aktīvi reaģē uz Krievijas propagandas vēstījumiem, to atspēkošanai tērējot pārāk daudz spēka? Viņaprāt, bieži visefektīvākā taktika būtu šos Kremļa vēstījumus vienkārši ignorēt.
Edvarda Lūkasa skatījums nav, ja tā var teikt, no iekšienes. Lai arī Lūkass ir lielisks speciālists, bet viņš nav dzīvojis Padomju Savienībā. Līdz ar to mums, Baltijas valstīm, ir īpašas zināšanas par Krieviju, kuras mēs ne vienmēr varam nodot Rietumu ekspertiem. Piemēram, par Krievijas mentalitāti. Tajā pašā laikā Lūkasa teiktajā ir daļa taisnības, kam es varu piekrist. Tas attiecas uz dezinformācijas apkarošanu. Par to runā ne tikai Lūkass. Jaunākie dezinformācijas pētījumi atklāj, ka reizēm, mēģinot apkarot dezinformāciju, mēs patiesībā to pastiprinām, jo mēs to atkārtojam un tad sakām, ka tā nav taisnība. Iespējams, liela daļa sabiedrības šos dezinformācijas vēstījumus nemaz nedzirdētu, ja mēs, vēloties tos atmaskot, tos neatkārtotu un nepastiprinātu.
Tas ir līdzīgi kā padomju Latvijas jaunieši par Rietumu hipijiem daudz ko uzzināja no rakstiem padomju presē, kas tika vērsti pret tiem.
Tieši tā. Tas pats ir ar dezinformācijas apkarošanu. Turklāt nereti cilvēki, pat apzinoties, ka tā ir dezinformācija, turpina to patērēt, jo tā ir spilgtāka un interesantāka, emocionālāka. Līdz ar to dezinformācijas atspēkošana nav sudraba lode. Daudz efektīvāka ir informācijas noturības veidošana. Ja cilvēki kritiskāk vērtētu informāciju un būtu augstāka uzticēšanās institūcijām, tad dezinformācijas izplatīšanas iespējas būtu daudz ierobežotākas. Protams, nekur pasaulē šāda informatīvā noturība pilnā mērā nedarbojas, lai gan kritisko domāšanu māca jau vairākus gadu desmitus. Līdz ar jaunajām tehnoloģijām ir radušies jauni izaicinājumi - cilvēku uzmanības fokuss ir daudz īsāks, kas apvienojas ar tendenci uz emocionālākiem vēstījumiem. Vienlaikus jāatceras, ka gan dezinformatori, gan informācijas operāciju veicēji savus vēstījumus neizplata tukšā vietā. Tiek izmantotas kādu sabiedrības grupu dusmas vai aizvainojums, kāda institūciju neizdarība, kas pagrūž ticēt dezinformācijas vēstījumam.
Kā ir ar Krievijas viltus karoga operācijām? Ko varam ar tām iesākt?
Viltus karoga operācijas ir viens no ticamiem scenārijiem, ar kuru tuvāko 12 mēnešu laikā mums būs jārēķinās. Viena no šādām operācijām, par kuru runāja Polijas izlūkdienesti, ir it kā Ukrainas, bet patiesībā Krievijas, dronu izmantošana uzbrukumiem. Šādu operāciju mērķis ir mazināt sabiedrībā atbalstu Ukrainai, kas samazinātu Ukrainas spēju pretoties, ļaujot Krievijai īstenot savas ambīcijas, turklāt ļoti plašā mērogā. Jo Krievijas mērķis ir ilgstoša konfrontācija ar NATO valstīm.
Domājot par rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, vai piekrītat NATO stratēģiskās komunikācijas centra direktoram Jānim Sārtam, ka Krievijas ietekme nebūs pārāk liela un tādas aktivitātes kā Armēnijā mēs neredzēsim?
Es domāju, ka jā. Mūsu vēlēšanu sistēma ir pietiekami noturīga. Tomēr mums jābūt pietiekami uzmanīgiem, jo Krievija var veikt kādas informācijas operācijas, atbalstot prokremliskas partijas un mēģinot radikalizēt sabiedrību. Tie ir centieni panākt tā saukto informatīvo miglu, jo, tikko cilvēks tādā iekļūst un kļūst dezorientēts, un nevienam vairs neuzticas, ar viņu ir daudz vieglāk manipulēt. Šādos vēstījumos nav centienu pārliecināt, ka Krievija ir laba, bet tie ir mēģinājumi iedvest, ka nevienam nevar uzticēties.