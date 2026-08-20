Parādījusies jauna informācija par Balvu novadā pirms nedēļas notriekto dronu
Nacionālie bruņotie spēki informē, ka 14. augustā Balvu novada Rugāju apkārtnē tika notriekts Ukrainas bezpilota lidaparāts, kas Latvijas gaisa telpā no Baltkrievijas teritorijas ielidoja, visticamāk, Krievijas elektromagnētiskās karadarbības ietekmē.
Lai neietekmētu Ukrainas bruņoto spēku plānotās aizsardzības aktivitātes un spējas, Nacionālie bruņotie spēki nesniegs detalizētāku informāciju par bezpilota lidaparāta modeli.
Jauns.lv jau informēja, ka pagājušajā piektdienā, 14. augustā, plkst. 04.00 saistībā ar iespējamu Latvijas gaisa telpas apdraudējumu tika izsludināts apdraudējums Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novados.
Reaģējot uz situāciju, tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Balvu novadā Rugāju apkārtnē sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca bezpilota lidaparātu. Plkst. 04.50 iespējamais gaisa telpas apdraudējums visos piecos novados tika atcelts, kā arī nekavējoties tika uzsākti bezpilota lidaparāta atlūzu meklēšanas darbi.
Bezpilota lidaparāta atlūzas tika atrastas piektdienas vakarā, un līdz sestdienas, 15. augusta, plkst.10.10 tika veikti potenciāli sprādzienbīstamo komponenšu iznīcināšanas darbi.
Elektromagnētiskās karadarbības līdzekļi var traucēt militāro sistēmu sakarus, navigāciju un mērķēšanu, tādējādi apgrūtinot vai atsevišķos gadījumos pat liedzot precīzu ieroču pielietošanu.