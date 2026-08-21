Neveiksmīgs kritiens un diagnoze, kas piespieda mācīties dzīvot no jauna - Indras stāsts par ceļu cauri ellei
Ir brīži, kas dzīvi pārdala divās daļās – pirms un pēc. Arī grafikas dizainerei Indrai Kundziņai šis scenārijs ir pazīstams. Pēc neveiksmīga kritiena uz kalna viņai nācās trīs mēnešus pavadīt gultā, lai soli pa solim no jauna iemācītos dzīvot un atgūtu spēju pilnvērtīgi funkcionēt.
Ārstu diagnoze bija skarba – spranda lūzums. Taču, par laimi, paralīze pēc kritiena nesekoja. Kopš tās dienas mākslinieces ikdiena nozīmē nepārtrauktu darbu ar sevi: fizioterapija divreiz gadā, vingrošana un disciplīna, kas nekad nebeigsies. Šis ir stāsts par to, kā vienā mirklī var mainīties viss, ko līdz tam uzskatīji par pašsaprotamu.
Liktenīgais kritiens
Pirms vairākiem gadiem, 2000. gadā, mana dzīve vienā mirklī mainījās. Tolaik man bija 19 gadu. Nenoliegšu, jaunības maksimālismā aktivitātes man gāja pie sirds – gan vasarā, gan, protams, arī Latvijas ziemā. Kopā ar savu tā laika darba kolektīvu braucām slēpot uz kalnu. Es regulāri mēdzu doties slēpot, bet vienā reizē pēkšņi iedomājos: “Cik var slēpot! Pamēģināšu uz snovborda dēļa!” Ar slēpēm es patiesi jutos stabili, droši, par sevi pārliecināta. Es mēģināju pat trikus, kaut kādus griezienus. Biju kaislīga ziemas prieku baudītāja. Tieši tā iemesla dēļ šķita, ka es varēšu tikt veiksmīgi galā arī ar šo sporta veidu. Nieks, nodomāju, taču kolēģi mani brīdināja, iesakot: “Indra, varbūt tomēr paņem instruktoru!”
Es atbildēju: “Es visu māku pati! Kāds vēl instruktors!” Uzskatīju, ka snovborda dēlis un slēpes ir gandrīz viens un tas pats. Kļūdījos! Tā tas galīgi nav. Braucu no kalna vienreiz, otrreiz, un šķiet, ka tieši trešajā reizē neveiksmīgi sagriezos uz priekšu slēpju gaitā, nevis dēļa gaitā, tāpēc ar seju ietriecos zemē. Tur arī guļot paliku. Kādu brīdi biju bezsamaņā, līdz mani piecēla. Pirmajā mirklī pašai likās – viss ir kārtībā. Protams, galva sāpēja, bet ātros nesaucām, jo pati pieņēmu lēmumu: “Būs jau labi!”
Mani aizveda uz mājām, taču jau tajā pašā vakarā man kļuva sliktāk un sliktāk. Parādījās slikta dūša. Galvassāpes bija jau asākas un biežākas, tāpēc mani aizveda uz Rīgas 1. slimnīcu, lai pārbaudītu. Slimnīcā uztaisīja rentgenu un pateica, ka ir sasitums. Ārsts secināja, ka man ir smadzeņu satricinājums, tāpēc jādodas mājās un jāārstējas miera režīmā. Nekas traks neesot! Pāris dienas mocījos sāpēs, ticot pārbaudē sacītajam, līdz pieslēdzās man pazīstami ārsti, un sākās izmeklējumi no jauna. Magnētiskajā rezonansē atklāja, ka man ir lauzts otrais un trešais skriemelis. Paziņoja, ka man ir spranda lūzums. Izrādās, ka tas nebija nekāds smadzeņu satricinājums. Apzinos, ka Latvijā ārsti dara visu, ko vien tajā brīdī spēj, bet diemžēl viņi ir noslogoti, tāpēc, iespējams, kaut ko līdz galam nepamanīja, jo uzmanība tiek pievērsta, kā mēs zinām, visbiežāk tam pacientam, kuram tajā brīdī ir akūtāks gadījums. Diemžēl mana pieredze lika secināt, ka mēs visiem nevaram līdz galam uzticēties. Tas ir mans personīgais rūgtums, balstoties uz savu stāstu.
Dzimusi laimes krekliņā
Esmu pateicīga, ka man pēc tam bija blakus speciālists, kurš mani pārliecināja, ka ir jādodas uz pārbaudēm atkārtoti, jo viens viedoklis, kā pati arī beigās uzzināju, nevar būt īstais un vienīgais slēdziens. Arī tagad esmu piesardzīgāka, ja dodos uz kādām veselības pārbaudēm.
Vēlos iedrošināt, ka viens konkrēts ārsts var izteikt savus secinājumus par jebkuru traumu, bet mūsdienās ir vērts aiziet un pakonsultēties ar otro un pat trešo speciālistu. Kad devos tālāk pie vairākiem ārstiem, sapratu, ka pastāv varbūtība, ka divi viedokļi no trīs ārstu secinājumiem sakritīs. Tā arī bija! Toties visvairāk esmu pateicīga par to, ka man pēc kritiena nebija paralīzes, lai arī posms līdz tam, kad sākās atveseļošanās, bija ļoti smags.
Vēlāk, kad man bija gultas režīms, es nespēju pati saviem spēkiem piecelties kājās. Kolīdz centos celties augšā no gultas, man reiba galva. Sanāk, ka nevarēju nostāvēt, jo vestibulārais aparāts bija izslēdzies. Tā es pavadīju uz gultas veselus trīs mēnešus. Paralēli devos uz dažādiem izmeklējumiem un pārbaudēm. Rehabilitācija bija nopietna. Mani aizveda pie manuālā terapeita, kurš mani nopietni izkustināja un izkrakšķināja.
Tikai tad pamazām kļuva labāk. Sekoja dažādas terapijas, lai es ātrāk tiktu uz kājām. Viena no tām bija magnētu terapija, kuras laikā man uz muguras lika magnēta plāksnes. Šī prakse arī palīdzēja atlabt, bet pamatā – nopietna fizioterapija. Man taisīja blokādes, lai sāpes pārietu. Tajā brīdī mana dzīve pilnībā apstājās. Es mācījos, protams, arī skolā, bet mācības man bija uz laiku jāpārtrauc, arī darba attiecības.
Tā es pametu visu. Gulēju gultā, un pie manis nāca tuvākie draugi. Viņi rūpējās par mani, nesa man ēdienu. Mācoties Rīgā, īrēju pie vieniem saimniekiem istabiņu. Paldies arī viņiem, ka mani uzpasēja. Mani baroja, palīdzēja apkopt un aiziet līdz dušai. Varētu likties – kas tad tur, bet pati saviem spēkiem nespēju. Tas viss man bija mentāli smagi, jo apziņa, ka esi jauns, bet pēkšņi vairs daudz ko nespēj, jo esi uz gultas un tikai kopjams, bija izaicinājumiem pilns posms.
Traumas sekas 26 gadu garumā
Trīs mēnešus nespēju piecelties no gultas, bet lēnām sāku no jauna funkcionēt. Man bija jānēsā arī kakla apkakle, ar kuru nostaigāju veselus divus gadus. Apkakle bija liela, cieta. Tā atrofēja kakla muskuļus. Pati pamazām centos ņemt apkakli nost, bet sākumā bija smagi. Galvu turēju ar rokām, fiziski tā arī turēju, jo kakla muskuļi bija kļuvuši vāji. Tā sākās mans fizioterapijas ceļš. Sāku piekopt vingrinājumus trīs četras reizes dienā, lai kļūtu labāk. Kad jutos jau stabili un varēju vairs nelikt apkakli, ja vien jūs zinātu, kāda tā bija laime! Tieši tad es sapratu: viss, tagad esmu vesela, lai gan aizvien jūtu traumas sekas. Vismaz reizi pusgadā man jādodas pie fizioterapeita. Visu laiku jāvingro. Regulāra fizioterapija ir mana ikdiena jau 26 gadus. Mugurkaula stiprināšana ir nepieciešama visu laiku. Ja kaut ko izlaižu, tad uznāk krīze, kas izpaužas ar redzes pasliktināšanos. Kaklā nosprostojas nervi, smadzenēm trūkst skābekļa, un viss aiziet uz galvu. Tieši uz redzi. Tad es “izslēdzos”.
Ja pirms kritiena biju pirmā, kas iet un visu dara, mēģina un nebaidās, tad trauma mani ir iemācījusi sākumā paskatīties un tikai tad darīt. Piesardzība manā dzīvē nu ir Nr. 1. Arī tagad laika maiņās esmu pamanījusi, ka man mēdz reibt galva, ik pa brīdim pazūd arī spēks, jo lauztie kauli liek par sevi manīt. Lai gan mani brīdināja, ka man būs jāsadzīvo ar traumas sekām visu atlikušo mūžu, es priecājos, ka šis dzīves posms ir pārdzīvots un aiz muguras. Tajā pašā laikā, kad atskatos, esmu pārliecināta, ka tā bija jānotiek tieši ar mani. No tā posma man bija jāiegūst dažādas dzīves mācības, kas pamatīgi mani izskoloja. Šodien uz savu dzīvi skatos pavisam citām acīm nekā agrāk. Pavisam noteikti mana dzīve ir pirms un pēc kritiena.
Pārvarēt bailes no jauna
Kad 90 dienas no vietas guli gultā, tad ir ļoti daudz laika, lai pārdomātu dzīvi, savu rīcību, kā arī visus drošības aspektus. Atklāti sakot, mēdzu aizvien domāt, kāpēc toreiz nepaņēmu instruktoru… Mana tā laika darbavieta bija gatava šo pakalpojumu pat uzsaukt. Tieši viņi mani mudināja, viņi centās mani pasargāt. Diemžēl, kad esi 19 gadu vecs, klātesošas ir domas: “Es pati visu zinu! Ko tad man vēl var iemācīt?” Ar šodienas prātu un pieredzi apzinos, ka jebkuru pamatu ir būtiski apgūt jau sākumā. Turklāt, kas ir ļoti svarīgi, ir vērtīgi iemācīties to no profesionāļa. Nav vērts spītēties! Kāpēc mēs ejam autoskolā? Tādēļ, lai iemācītos no instruktora pareizi vadīt mašīnu. Diemžēl jaunietim negribas, ka viņu māca, bet var sekot aplaušanās visai skarbā veidā. Rūgtums, nožēla… Tā ir dzīve, bet tā arī ir mācība, kas diemžēl nāk tikai vēlāk. Tagad saprotu, ka man bija jāsagatavojas, kā pareizi nobremzēt, pat kā pareizi krist. Viss ir tik smalki un niansēti.
Pēc kritiena nevarēju uzkāpt uz slēpēm 26 gadus. Tas ir daudz. Tikai šoziem pirmo reizi pēc kritiena saņēmos un kopā ar savu jaunāko bērnu braucām uz kalna ar slēpēm. Bērns pa priekšu, es no aizmugures, taču man bija bail. Es pat no bērnu kalniņa braucu ar bailēm un nemitīgi savam bērnam atgādināju: “Nebrauc tik ātri! Pagaidi mani!” Taču priecājos, ka pēc visiem šiem gadiem saņēmu sevi rokās un uzkāpu uz slēpēm. Iepriekš? Šermuļi skrēja pa kauliem iedomājoties vien, ka tagad jāslēpo un jābrauc no kalna lejā… Tas ir interesanti, jo iepriekš es dievināju ātrumu. Man patika tramplīni un palēcieni. Tagad? Kritiens lika mācīties pārvarēt bailes no jauna. Uzbraucu uz kalna ar pacēlāju, stāvēju kalna galā un domāju: “Vai tev, Indra, to vajag?” Atbilde ir vienkārša – man pašai gribējās. Tā es runāju ar sevi un pārvarēju bailes, kas bija pavadījušas mani gadiem. Centos sevi pierunāt, ka kritiens bija sen, ka tā ir pagātne. Prieks, ka blakus bija arī dēls, kuram ir tikai 10 gadi. Tieši viņš mani iedrošināja, sakot, lai braucu tikai lejā.
Padoties nedrīkstēju
Emocionāli bija ko turēt, bet, manuprāt, palīdzēja arī tas, ka tolaik, kad nonācu uz gultas, biju jauna. Jauniešiem dzīve šķiet pavisam citās krāsās. Arī es dzīvoju ar domām: “Viss drīz pāries! Viss būs labi!” Padoties nedrīkstēju. Es dzīvoju ar pārliecību, ka tūlīt viss būs kārtībā. Ja traumu piedzīvotu tagad, zinu, ka uz to visu lūkotos pavisam citām acīm. Mēs zinām, cik daudzi pieauguši cilvēki mēdz ieslīgt depresijā un netaisnības izjūtā, īpaši pēc skarbām traumām, bet ar mani tā nebija. Tas bija smags posms, bet bija jātiek vien galā. Uzskatu, ka kopš traumas esmu kļuvusi tikai stiprāka.
Man palīdzēja arī tas, ka man apkārt bija kristieši. Tas man deva lielu spēku. Noticēt tam, ka viss sakārtosies, ka Dievs palīdz un vada manu dzīvi, ka tagad man šim posmam ir vienkārši jāiziet cauri, lai es kaut ko dzīvē iemācītos. Esmu daudz iemācījusies, lielākoties esmu iemācījusies uzticēties Dievam. Zinu, ka tam, kas ar mani notika, bija savs iemesls, un arī tad man bija sajūta, ka man apakšā bija palikti “spilventiņi”. Zinu, ka pēc kritiena scenāriji varēja būt arī bargāki.
Tāpat ir svarīgi, kas tev ir blakus. Ja apkārt ir pozitīvi cilvēki, tad arī viņi tevi tikai motivēs nepadoties. Tieši tā tu paliec uz pozitīva viļņa. Apzinos, ka varēju iegrimt savās bēdās tā, ka no tām netieku ārā, bet ir svarīgi, ka blakus ir kāds, kas pasaka, ka rītdien iziesim kopā ārā, lai mierīgi pastaigātos un parunātos. Tas man bija no svara. Man ir paveicies ar savējiem. Man bija un aizvien ir lieliski draugi, kas nepameta mani pārbaudījumiem pilnā dzīves posmā. Es aizvien to novērtēju. Zinu, ka pēc lielākiem dzīves pārbaudījumiem ir arī tādi, kuri pamet līdzcilvēku. Tādā ziņā arī dažādi dzīves posmi mēdz pārbaudīt attiecības ar savējiem, bet ar mani tā nebija, par ko varu tikai pateikt paldies. Es nemitīgi jutu rūpes un tuvumu, pat esot tālumā. Bija patīkami saņemt ziņas ar jautājumiem, kā man šodien iet, kā jūtos. Cilvēkiem nebija vienalga.
Atbalsts ir būtisks, lai ātrāk spētu atlabt un neieslīgtu vēl lielākos pārdzīvojumos. Vienmēr novērtēšu, ka man palīdzēja piecelties. Cilvēki savu ikdienu kaut uz brīdī, bet manis dēļ piebremzēja. Ceru, ka ikvienam apkārt ir tikai atbalstoši cilvēki. Arī tas dod spēku. Tieši pēc liktenīgā kritiena sapratu, ka esmu starp pareizajiem cilvēkiem. Vienmēr novērtēšu tos, kuri nepamet otru brīdī, kad ir grūti. Cilvēkam nav jābūt blakus tikai labos dzīves brīžos. Šī ir vērtība, ko ik pa laikam aizvien atminos. Tieši tas man dod dzīvei pamatu. Lai kas ar mani notiktu, es nebūšu viena, es necīnīšos viena. Man blakus būs ģimene un draugi.
Runājot arī ar saviem trīs bērniem, mēdzu atgādināt: “Padomājam tagad divas reizes!” Piesardzības pamatus un uzmanību turpinu sniegt saviem bērniem. Manuprāt, piesardzības nevar būt par daudz, jo dzīve ir neprognozējama. Arī mans stāsts apliecina to.
Drošības spilvens nākotnei
Ja tu savā dzīvē dari kaut ko pirmo reizi, lūdzu, paņem speciālistu. Pat tad, ja tev liekas, ka visu zini, atceries, tu nevari zināt visu. Katrā jomā ir tik daudz sīku detaļu, ko mēs neviens nevaram iedomāties, tāpēc ir vērts padomāt divus soļus uz priekšu, lai izvairītos no potenciālām sekām. Viena saruna ar jebkuras jomas speciālistu var tevi pasargāt no traumām, kas ietekmēs visu atlikušo dzīvi. Arī peldēšanā ir vērts sākt savus spēkus pārbaudīt kopā ar instruktoru, lai sevi pasargātu. Tikai šodien es apzinos, cik patiesībā daudz traumu cilvēks, nezinot un necenšoties izprast kādu aktivitāti, var iegūt uz neatgriešanos. Turklāt, ja kaut kas ir atgadījies ar veselību, lūdzu, aizej pie vairākiem speciālistiem. Iegūsti plašāku skatījumu uz traumu vai diagnozi. Tas būs drošības spilvens nākotnei.
Aicinu sabiedrību profilaktiski uzmanīt savu veselību. Jo vairāk sevi pasargāsim, jo mazāk būs dzīves izaicinājumu, kas ietekmē gan veselību, gan ikdienu kopumā. Sociālajos tīklos daudz esmu manījusi video, kuros bērni nav piesprādzēti ar drošības jostu. Man tas liek aizdomāties: “Vai bērna dzīvība nav svarīga?” Jebkurā brīdī var notikt jebkas. Bērna drošība ir vissvarīgākā. Cilvēki, lūdzu, pārbaudiet un pievērsiet uzmanību elementārai drošībai ikdienas steigā. Veselība ir pamatu pamats, tāpēc sargāsim to, rūpēsimies par to un, pirms speram nākamo soli, padomāsim par pussolīti līdz tam.
Šodien priecājos arī par to, ka mūsdienās man ir vieglāk saņemties vingrot un uzturēt sevi formā. Neatstāt sevi novārtā. Zinu, ka ir cilvēki, kuriem ikdienā trūkst motivācijas sākt vingrot, pievērsties sportam nopietnāk, atrodot simt citu darbu. Vingrošana ir neatņemama manas dzīves sastāvdaļa, tāpēc man nav nepieciešams saņemties. Tā ir obligāta manas ikdienas rutīna. Vingrošana man ir nepieciešams kā gaisa malks.
Pēdējos gadus ikdienā kopā ar ģimeni dzīvoju arī ārpus pilsētas, jo restaurējam māju. Apkārt ir idille, daba, miers, lai gan darbi nesarūk. Katru dienu ir jādarbojas. Laukos brīvdienas nepastāv, bet tieši tas, manuprāt, arī uztur mani pie veselības. Daba apkārt ir izcils spēks avots. Katram novēlu atrast kaut ko tādu, ar ko ikdienā spēt sazemēties.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "VIDEO: “Neveiksmīgs kritiens un diagnoze, kas piespieda mācīties dzīvot no jauna – Indras stāsts par ceļu cauri ellei" saturu atbild SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi".