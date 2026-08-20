Rīgas ielās parādījušies jauni "Bolt" transportlīdzekļi
Rīgas ielās parādījusies jauna pārvietošanās iespēja. Platforma “Bolt” sākusi piedāvāt koplietošanas divriteņus, kas pagaidām būs pieejami galvenokārt pilsētas centrā un tuvākajās apkaimēs.
"Bolt" no šīs nedēļas ir sākusi piedāvāt mehānisko divriteņu koplietošanas pakalpojumus. Plānots, ka sākotnēji velosipēdi būs pieejami ierobežotā skaitā, kā arī braucienus sākt un pabeigt varēs Rīgas centrā un tam tuvākajās apkaimēs, taču atbilstoši pieprasījumam pieejamības zonas pilsētā tiks paplašinātas.
"Bolt" mikromobilitātes biznesa vadītājs Latvijā Ronalds Ābols norāda, ka Rīgas pašvaldība pēdējos gados ir veikusi būtiskus ieguldījumus modernas un drošas veloinfrastruktūras izveidē, tāpēc pieaug pieprasījums pēc nomas divriteņiem.
"Papildus tam, ņemot vērā tuvākajos gados gaidāmos plašos satiksmes ierobežojumus Rīgā, kas galvenokārt skars privātās automašīnas, rīdziniekiem arvien vairāk būs nepieciešami ērti, pieejami un izdevīgi risinājumi, lai pārvietotos pilsētā," viņš atzīmē.