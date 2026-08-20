Kanālmalas apstādījumi.
Sabiedrība
Šodien 15:09
Piektdiena Latvijā atnesīs vairāk saules un siltuma
Piektdien Latvijā gaidāmi patīkamāki laikapstākļi – debesis biežāk skaidrosies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra nedaudz paaugstināsies, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Naktī vietām valsts ziemeļos līs, minimālā gaisa temperatūra būs +9..+14 grādi, piekrastē - līdz +17 grādiem. Dienā daudzviet īslaicīgi līs un vietām - ar lielāko varbūtību Ziemeļkurzemē - iespējamas pērkona lietusgāzes. Gaiss iesils līdz +20..+25 grādiem.
Rīgā diennakts lielāko daļu gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs +14 grādi, dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +23, +24 grādiem.
Jauns.lv jau ziņoja, ka sestdien Latviju no dienvidiem sasniegs negants ciklons, kas daudzviet atnesīs stipru lietu un vēju, iespējama arī vētra un pērkona negaiss.