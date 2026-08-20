Pie Dursupes atkal iespējams šķērsot autoceļa Sloka-Talsi posmu
Autoceļa Sloka–Talsi (P128) pārrāvuma vietā pie Dursupes atjaunota satiksme, novirzot to pa apbraucamo ceļu (55,2–55,9 km). Tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē luksofors.
Jau ziņots, ka "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) pārvaldībā esošā ceļa zemes nodalījuma josla nebija pietiekami plata, lai varētu izbūvēt pagaidu apbraucamo ceļu, tāpēc tika noslēgts līgums ar Talsu novada pašvaldību un privātīpašnieku par viņu zemes izmantošanu. Kad pagaidu apbraucamais ceļš vairs nebūs nepieciešams, caurtekas demontēs, iztīrīs un nodos atpakaļ glabāšanā materiālajās rezervēs, bet šķembas, kas izmantotas būvniecībā, aizvedīs.
Turpinās arī darbs pie autoceļa P128 izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Plānots, ka tas būs gatavs septembrī. LVC tiltu inženieri izvērtēja potenciālās iespējas un secināja, ka esošās 1987. gadā būvētās caurtekas saglabāšana nav tehniski un ekonomiski racionāla, jo tās dzelzsbetona elementi ir sliktā tehniskā stāvoklī, plūdu ietekmē ir savstarpēji nevienmērīgi nobīdījušies un nosēdušies. Novērst autoceļa P128 bojājumus plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad.
Jauns.lv jau vēstīja, ka naktī no 21. uz 22. jūliju Talsu apkārtnē plūdu ūdeņu dēļ cieta arī vairāki valsts vietējās nozīmes autoceļi. Kopējās izmaksas lietavu radīto seku novēršanai uz valsts autoceļiem tiek lēstas ap 600 000 eiro.