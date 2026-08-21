Nenokārto latviešu valodas eksāmenu - nomirst no vēža! Ko līdz šim stāstīja Daugavpils aktīviste Olga Petkeviča, kura nu sola “saliedēt” Latviju no LPV?
Daugavpils krievu aktīvisti Olgu Petkeviču plašāka sabiedrība iepazina kā krievu pensionāru “glābēju” no latviešu valodas eksāmena. Šobrīd viņa kandidē no “Latvija pirmajā vietā” – saraksta, kurš sola patriotisku valsts vadību, vienlaikus nešķeļot iedzīvotājus krievos un latviešos. Olgas publiskās izpausmes, kas pa šiem gadiem sakrājušās sociālajos tīklos, gan liecina kaut ko pavisam citu.
Petkeviča uz 15. Saeimas krēslu kandidē no “Latvija pirmajā vietā” (LPV) ar 4. kārtas numuru un šobrīd lielākoties sociālajos tīklos pievēršas sīvāko konkurentu – “Suverēnā vara” – kritizēšanai.
Pašlaik viens no pamanāmākiem Petkevičas “TikTok” video, ir rullītis, kurā viņa vasarīgā kleitā gūst iespaidus lauku sētā, muzikālais pavadījums nu pārāk uzkrītoši atgādina Krievijas “Z patriotes” Tatjanas Kurtukovas bēdīgi slaveno propagandas mūzikas klipu – “Matuška” (Māmuļa):
Taču plašāku uzmanību viņa ieguva vēl 2022. gadā, kad Covid-19 pandēmija kā centrālais uzmanības piesaistītājs noplaka, pasaules aktualitātei kļūstot Krievijas masveida iebrukumam Ukrainā.
Lai tur vai kā - šāda, protams, subjektīva sajūta par līdzību pamudināja atcerēties politiķes, aktīvistes pagātnē sarunāto.
Mācīties valodu – tās esot visīstākās mokas
Olgas Petkevičas tā laika aktivitātes koncentrējās ap krievu pensionāriem reģionos, kurus viņa izmantoja žēlabainu “TikTok” u.c. sociālo tīklu publikāciju veidošanai, protestējot pret tolaik spēkā stājušos kārtību, kas paredzēja Latvijas iedzīvotājiem ar Krievijas pilsonību vai nu nokārtot latviešu valodas eksāmenu, vai doties projām.
Dramatiska mūzika, videoklipi ar invalīdiem gados, kuri lēnām virzās uz “grūti pieejamām eksāmena kārtošanas telpām”, stāsti par to, cik “barbariski” un “necilvēcīgi” ir likt cilvēkam gados (pieaugušam, kognitīvi spējīgam cilvēkam) mācīties jaunu valodu – tas viss kopumā atspoguļoja 99% šīs LPV kandidātes sociālo tīklu satura un šis saturs bija populārs attiecīgajā krievu auditorijā:
Petkeviča saviem sekotājiem krievu valodā stāstīja, ka cilvēki – Krievijas pilsoņi, kas dzīvo Latvijā – šo tolaik jauno likuma grozījumu dēļ nonāk slimnīcās un mirst. Pretarguments aktīvistes paustajam, protams, bija šo cilvēku pieņemtā agresorvalsts pilsonība. To Petkeviča skaidroja ar būtībā patiesībai neatbilstošiem apgalvojumiem – tas esot bijis vienīgais veids kā izdzīvot un vienīgais veids kā apciemot radus Krievijā, Baltkrievijā.
Izpalika gan konteksts, ka šeit runa ir par tādas valsts valodas mācīšanos, kurā šie ļaudis ir nodzīvojuši visu savu dzīvi. Izpalika arī jebkad par notikumiem Ukrainā, tostarp Bučā, kur krievu okupanti kara pirmajos mēnešos, spiesti kaunpilni atkāpties, izvaroja, spīdzināja un nogalināja visu, kas kustās.
Bezkaunības kalngals gan bija brīdis, kad Petkevičai, ar “Saskaņas” un Nila Ušakova labvēlību tika nodrošināta runāšanas platforma Eiropas Parlamentā (EP). Tur viņa, laikā, kad Krievija ar artilēriju un raķetēm slepkavoja Ukrainas iedzīvotājus, deklamēja, ka arī Latvijā notiekot karš. Raķešu neesot, bet mirstot, jo viņus spīdzinot ar valodas mācībām:
Protams, ka Petkevičas aktivitātes tika pamanītas un izpelnījās ētera laiku arī galvenajos Krievijas valsts kontrolētajos propagandas medijos. Par vizuālo materiālu dramatiskam “Rossija 1” kanāla sižetam kalpoja Olgas Petkevičas Latvijā safilmētie “TikTok” ar pensionāriem-Krievijas pilsoņiem. Propagandas materiāls tika ražots iekšējam patēriņam. Tā vēstījums – Latvijā šos pensionārus “moka” tikai tāpēc, ka viņi ir krievi un Krievijas pilsoņi:
Paraša TV rādīts kārtējais raudulīgais sižets par krievu penšiem.— Tālavas Taurētājs 🇱🇻 🇺🇦 (@TTauretajs) March 11, 2024
Galvenajā lomā topošā EP deputāte (je neiesim aktīvi vēlēt) un ekspornozvaigzne Olga Petkeviča. pic.twitter.com/cD4Sk9aWv0
Realitātē tā bija Latvijas politika, kura tika ieviesta, reaģējot uz šausmām, ko Krievija pastrādāja Ukrainā. Ideju atbrīvoties no “krievu pasaules” elementiem plaši atbalstīja sabiedrībā, lēmējvarā un izpildvarā.
“Kokošņiks” un grūtais Krimas jautājums
Būtiski, ka 2024. gadā Olga Petkeviča (tolaik vēl “Saskaņas” biedros) kandidēja EP vēlēšanās. Tas paredzēja, ka savās platformās viņai pienāktos izteikties ne vien par reģionu pensionāriem, bet arī par globālākiem jautājumiem.
Kā šobrīd viņas konkurenti “Suverēnā vara” nespēj rast atbildi uz jautājumu “Kam pieder Krima?”, tā tolaik Petkeviča nespēja skaidri nosaukt – kurš vainojams pie kara Ukrainā. Viņa paspēja izteikties, ka kara noziegumos vainojama ne vien Krievija, bet arī Ukraina. Veicot virspusēju satura analīzi, ir acīmredzams, ka Petkeviča neatbalsta palīdzības sniegšanu Ukrainai.
It kā ar to vēl nebūtu gana, aktīviste, kura nu kandidē no patriotismu un sabiedrības saliedēšanos sološā LPV saraksta, tolaik šokēja sociālos tīklus ar fotogrāfiju, kur redzama tradicionālajā krievu galvassegā un ar burtiem “V” un “Z”, nu un arī "I", "J", "A", kas pagadījušies fonā. Nepamatota, saskaņā ar Petkeviču ir arī tādu indivīdu sodīšana, kuri publiskās vietās ar simboliem, mūziku vai citādi atbalstījuši Krievijas agresiju Ukrainā:
Viens no otra netālu ir bijuši arī Petkevičas nievājošie izteikumi par pūlēm, kas ieguldītas Latvijas-Krievijas robežas stiprināšanā un ironizēšana par Daugavpils prokremlisko elementu izvērsto petaržu spridzināšanu Krievijas iebrukuma Ukrainā gadadienā:
Togad “Stabilitātei!” ar līderi Rosļikovu, kurš vēl nebija aizmucis no tiesas uz Minsku, “Latvijas krievu savienība” u.c. ķērās kaklā viens otram, krievu valodā, krievu auditorijai dižojoties ar to, ka viņi vislabāk aizstāvējuši to Rietumos “iestrēgušo” Krievijas pilsoņu tiesības (uz papīra un dvēselē), no kuriem daudzi ar sēžamvietu ir Eiropā, bet ar sirdi – Krievijā.