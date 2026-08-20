Šokējošs brauciens Cēsu novadā: vīrietis 2,69 promiļu reibumā ar bērnu uz kvadricikla bēg no likumsargiem. VIDEO
Šomēnes Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa amatpersonas pēc pakaļdzīšanās Cēsu novadā aizturēja kvadricikla vadītāju, kurš ignorēja likumsargu prasību apstāties un centās bēgt, turklāt atradās 2,69 promiļu alkohola reibumā. Vīrietis pārvietojās kopā ar bērnu. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess un trīs administratīvā pārkāpuma procesi.
Šā gada 18. augustā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkņa amatpersonas, veicot satiksmes uzraudzību Cēsu novada Vaives pagastā, pamanīja kvadricikla vadītāju, kurš brauca bez aizsargķiveres un uz kvadricikla atradās arī bērns.
Valsts policijas amatpersonas ieslēdza dienesta transportlīdzekļa gaismas un skaņas signālus un aicināja vadītāju apstāties, taču vīrietis, ieraugot policiju, uzsāka bēgšanu. Jānorāda, ka policijas dienesta transportlīdzeklis nebrauca kvadriciklam blakus, lai neradītu papildu apdraudējumu bērna drošībai, bet sekoja tam, vienlaikus vairākkārt aicinot vadītāju apstāties, bet persona klaji ignorēja prasību. Bēgšanas laikā vīrietis iebrauca kādas fermas teritorijā, apturēja transportlīdzekli, nokāpa no tā un turpināja bēgt.
Pēc brīža likumsargiem izdevās vīrieti aizturēt, bērns tika nodots mātei. Veicot izelpotā gaisa pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai, tika konstatēts, ka vīrietis kvadriciklu vadīja 2,69 promiļu alkohola reibumā. Tāpat noskaidrots, ka vīrietim nav noteiktajā kārtībā iegūtu transportlīdzekļa vadīšanas tiesību.
Pret vīrieti ir uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Tāpat uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu un par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts.
Kvadriciklu vadītājiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, tostarp ātruma ierobežojumi un prasības par aizsargķiveres lietošanu. Aizsargķivere būtiski samazina smagu galvas traumu risku nelaimes gadījumos, kas diemžēl var notikt pat ar vispieredzējušākajiem vadītājiem.
Braukšana ar kvadriciklu var būt bīstama, ja to vada nepieredzējis, neuzmanīgs vai pārgalvīgs vadītājs. Pastāv vairāki galvenie riski, kas saistīti ar kvadriciklu vadīšanu. Nepareiza svara sadale, strauji manevri vai liels ātrums var izraisīt kvadricikla apgāšanos.
Jāatceras, ka kvadricikla vadītājs un pasažieris ir mazaizsargāti ceļu satiksmes dalībnieki, jo atšķirībā no automašīnām kvadricikliem nav aizsargājošas kabīnes vai drošības jostu. Tāpēc avārijas gadījumā vadītājs un pasažieris var tikt nopietni ievainoti vai izmesti no transportlīdzekļa.
Kvadricikla vadīšana alkohola reibumā, tāpat kā jebkura cita transportlīdzekļa vadīšana reibumā, tiek uzskatīta par rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, kas apdraud gan paša vadītāja, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību.
Jāatgādina, ka līdzīga pārgalvība 2025. gadā Tukuma novadā beidzās traģiski – Smārdes pagastā alkohola reibumā esošs un bez vadītāja tiesībām braucošs motociklists bija paņēmis līdzi piecus gadus vecu bērnu, lai dotos “izklaides braucienā” pa grants karjeru. Vadītājs netika galā ar spēkratu un avarēja, bet bērns no gūtajām traumām gāja bojā. Toreiz ne vadītājam, ne mazajam pasažierim galvā nebija aizsargķiveres.