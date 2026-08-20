Kino vakars Turaidas pils pagalmā: Siguldā viesosies Eiropas Kinoakadēmijas laureāts Audrjus Stonis
25. augustā Siguldā viesosies viens no nozīmīgākajiem Baltijas dokumentālā kino režisoriem, Eiropas Kinoakadēmijas balvas laureāts un ASV Kinoakadēmijas biedrs Audrjus Stonis (Audrius Stonys). Kultūras centrā “Siguldas devons” režisors vadīs publisku lekciju “Dokumentālais kino – vārti uz neredzamo pasauli”, savukārt vakarā Turaidas pils pagalmā notiks Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojuma dokumentālās filmas “Laika tilti” brīvdabas seanss ar režisora ievadvārdiem. Abi pasākumi ir bez maksas un atvērti ikvienam interesentam.
Audrjus Stonis ir lietuviešu dokumentālā kino režisors, producents un pedagogs. Viņa filma “Neregių žemė” (“Earth of the Blind”) saņēma Eiropas Kinoakadēmijas balvu kā labākā Eiropas dokumentālā filma.
Otrdien, 25. augustā no 14.30 līdz 16.00 | Kultūras centrs “Siguldas devons” – publiskā lekcija “Dokumentālais kino – vārti uz neredzamo pasauli”. Audrjus Stonis meklēs atbildi uz jautājumu: “Vai kamera spēj iemūžināt neredzamo?” Dokumentālais kino sākas ar redzamo pasauli – sejām, vietām, žestiem un ikdienas dzīvi. Taču tā patiesais spēks ir atklāt to, kas uzreiz nav saredzams, – emocijas, atmiņas, sapņus, bailes un cilvēka eksistences noslēpumus. Lekcija notiks angļu valodā.
Otrdien, 25. augustā no 20.00 līdz 22.00 | Turaidas pils pagalms – brīvdabas kino seanss “Laika tilti” un režisora Audrjus Stoņa ievadvārdi. Režisoru Kristīnes Briedes un Audrjus Stoņa dokumentālais darbs “Laika tilti” pievēršas Baltijas poētiskā dokumentālā kino vilnim, kas aizsākās 20. gadsimta 60. gados. Tas tapis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopražojumā un būs skatāms latviešu, lietuviešu un igauņu valodā ar subtitriem angļu valodā. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā seanss notiks Turaidas muzejrezervāta telpās.
Abi pasākumi notiks starptautiskās jauniešu mediju nometnes “Young Media Sharks” publiskās programmas ietvaros. No 25. līdz 28. augustam Siguldā bez maksas būs pieejami arī citi filmu seansi, tikšanās ar filmu veidotājiem un atzītu Latvijas un ārvalstu kino un mediju profesionāļu lekcijas. Aicināti gan jaunieši, gan ikviens kino un mediju interesents.