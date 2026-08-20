CSDD atklāj, kādi personas dati skarti kiberuzbrukumā - risks attiecas arī uz klientiem kopš 2008. gada
2026.gada 10.augustā veiktā komplicētā kiberuzbrukuma rezultātā Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) IT sistēmai, trešajai pusei bija neatļauta iespēja piekļūt informācijas sistēmās esošajiem maksājumu kvīšu ietvertajiem klientu datiem, tajā skaitā, personas datiem.
Kā skaidro uzņēmumā, kiberuzbrukuma rezultātā tika ietekmēti tikai šādi maksājuma kvītīs ietvertie personas dati:
vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums;
personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs;
maksājuma summa;
maksājuma veikšanas datums;
transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme;
adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā, piemēram, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā adrese.
CSDD vērš uzmanību, ka citi klientu personas dati netika ietekmēti, kā:
klienta telefona numurs;
e-pasta adrese;
bankas dati;
pieejas informācija e-CSDD.
Šobrīd CSDD e-pakalpojumos ir iespēja autorizēties tikai ar kādu no drošiem autentifikācijas risinājumiem - eID, eParaksts mobile, eID Scan, Smart-ID vai internetbanku.
Ja kopš 2008.gada ir veikts kāds maksājums par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem, pastāv iespēja, ka kiberuzbrukuma rezultātā varēja tikt skarti arī attiecīgā klienta personas dati.
Papildus informējam, ka autorizējoties CSDD e-pakalpojumos e.csdd.lv un atverot sadaļu “Citi maksājumi” - “maksājumu vēsture”, ir iespēja apskatīt uz klienta attiecināmos maksājuma norakstus, proti, tajos atspoguļotos personas datus, piebilstot, ka šobrīd vēl tiek precizēts un analizēts kiberuzbrukuma rezultātā ietekmēto aktuālo personas datu kategoriju apjoms, jo ne visi kiberuzbrukuma rezultātā ietekmētie dati ir aktuāli.
"Aicinām būt modriem un ievērot publiskajā telpā paustos kiberdrošības speciālistu ieteikumus, saglabājot īpašu piesardzību attiecībā uz savu personas datu izmantošanu, piebilstot, ka ar mūsu personas datiem var tik veiktas dažāda veida krāpnieciskas darbības, tostarp pastāv risks, ka, izmantojot personas kodu, var tikt iniciēti autentifikācijas pieprasījumi ar tādiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem kā Smart-ID," pausts CSDD paziņojumā.
CSDD sadarbojas ar Valsts policiju, nodrošinot tās rīcībā visu pieejamo informāciju par notikušo kiberuzbrukumu, lai veicinātu kiberuzbrukuma veicēju identificēšanu un saukšanu pie atbildības. Vienlaikus CSDD ir saglabājusi visu tās rīcībā esošo informāciju par kiberuzbrukumu, lai iesniegtu to Datu valsts inspekcijai ar incidentu saistīto apstākļu vispusīgai un pilnvērtīgai izvērtēšanai.
Ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 34. pantā noteikto, CSDD paziņojumu par personas datu aizsardzības pārkāpumu ir publicējusi CSDD tīmekļvietnē.