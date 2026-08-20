Trīs Latvijas pilsoņus tur aizdomās par aizsardzības uzņēmuma dedzināšanu Igaunijā
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 16. augustā ir uzsācis kriminālprocesu uz aizdomu pamata, ka trīs Latvijas pilsoņi naktī uz 15. augustu veikuši aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma “Milrem Robotics” ēkas ļaunprātīgu dedzināšanu Igaunijā.
Ņemot vērā izmeklēšanā noskaidroto, VDD divus aizdomās turētos Latvijas pilsoņus aizturēja 17. augustā, savukārt vienu – 18. augustā. Visām aizturētajām personām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Papildus VDD minētajos datumos septiņos ar personām saistītos objektos – dzīvesvietās un transportlīdzekļos – veica kriminālprocesuālas darbības.
Kratīšanu laikā VDD izņēmis lielu daudzumu dažāda veida datu nesēju un patlaban veic to satura analīzi. Tāpat kriminālprocesuālo darbību ietvaros dienests izņēmis priekšmetus, kas, iespējams, izmantoti ēkas aizdedzināšanai.
Kriminālprocess uzsākts saskaņā ar Krimināllikuma 77.4 pantu, t.i., aizdomās par palīdzības sniegšanu ārvalstij pret citu valsti vērstā darbībā. Papildus VDD personām inkriminē 185. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, t.i., svešas mantas tīšu bojāšanu un iznīcināšanu, kas izdarīta ar dedzināšanu.
VDD izmeklēšanā cieši sadarbojas ar Igaunijas partnerdienestiem.
VDD sniegs plašāku informāciju par izmeklēšanā noskaidroto, kolīdz tas būs iespējams.