Baldones sanatorijas teritorijā notiks militārās mācības
22.–23. augustā Baldones sanatorijas teritorijā notiks Zemessardzes militārās mācības, kuru mērķis – trenēt vienību gatavību un sadarbību dažādos apstākļos.
Uzdevumi tiks veikti gan gaišajā, gan tumšajā diennakts laikā, un paredzēta arī mācību munīcijas izmantošana, kas var radīt paaugstinātu troksni. Iedzīvotāji aicināti saglabāt mieru, redzot teritorijā karavīrus pilnā militārajā ekipējumā vai novērojot militārā transporta pārvietošanos apvidū; tā ir plānota un saskaņota aktivitāte.
Mācībās iesaistīsies aptuveni 25 zemessargi. Viņi apgūs lauku kaujas iemaņas mežainā apvidū, kā arī pilnveidos individuālās prasmes dažādu uzdevumu veikšanā pilsētvidē, tostarp orientēšanos, sakaru nodrošināšanu un vienību kustības saskaņošanu. Zemessargi būs kaujas ekipējumā un bruņoti ar vieglajiem strēlnieku ieročiem, kas tiek izmantoti treniņu nolūkos, ievērojot drošības prasības.
Mācību laikā paredzēta šaušana ar mācību munīciju un pārvietošanās ar transportlīdzekļiem pa koplietošanas ceļiem; satiksmes ierobežojumi būs īslaicīgi un norādīti uz vietas. Iedzīvotāji aicināti ievērot norādījumus, netuvoties norobežotajām zonām un nepieciešamības gadījumā informāciju precizēt pie mācību organizatoriem.