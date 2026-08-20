Elegants vakars “Splendid Palace” – atklāta jaunā rudens sezona
Ar svinīgu inaugurācijas ceremoniju un kino vakaru kinoteātris “Splendid Palace” 19. augustā atklāja savu jauno rudens sezonu, vienlaikus atzīmējot īpašu ...
FOTO: “Splendid Palace” svinīgi atklāj jauno rudens sezonu
Ar svinīgu inaugurācijas ceremoniju un kino vakaru kinoteātris “Splendid Palace” 19. augustā atklāja savu jauno rudens sezonu, vienlaikus atzīmējot īpašu starptautisku atzinību - kinoteātra iekļaušanu Eiropas Kinoakadēmijas (European Film Academy) Eiropas kino kultūras dārgumu sarakstā. Pie kinoteātra fasādes tika atklāta simboliska goda emblēma, kas turpmāk apliecinās “Splendid Palace” īpašo vietu Eiropas kino vēsturē un kultūras mantojumā.
“Splendid Palace ir ne tikai iespaidīgs vēsturisks kinoteātris, bet arī vieta, kur kino kultūra dzīvo un kļūst par mūsu kopīgo atmiņu. Eiropas Kinoakadēmijai ir svarīgi izcelt šādas vietas visā Eiropā, un Splendid Palace pievienošanās Eiropas kino kultūras dārgumu tīklam apliecina tā īpašo nozīmi Eiropas kino vēsturē un kultūrā,” svinīgajā vakarā uzsvēra Eiropas Kinoakadēmijas valdes locekle Marija Razgute.
Svinīgajā vakarā pulcējās Eiropas Kinoakadēmijas pārstāvji, Latvijas kino industrijas profesionāļi, amatpersonas un kinoteātra uzticamie skatītāji, bet vakara kulminācija bija itāļu kino meistara Mikelandželo Antonioni filmas “Fotopalielinājums” (“Blow-Up”, 1966) restaurētās kopijas seanss.
Ar šo klasisko Eiropas kino darbu “Splendid Palace” simboliski ievadīja jauno sezonu, kurā līdzās mūsdienu Latvijas kino pirmizrādēm nozīmīga vieta būs starptautiskiem kinofestivāliem, īpašiem notikumiem un pasaules kino klasikai.
Jau 20. augustā abās kinoteātra zālēs vienlaikus pirmizrādi piedzīvos studijas “Atom Art” pilnmetrāžas animācijas filma “Laimīgie”, ko veidojuši režisors Edmunds Jansons un māksliniece Elīna Brasliņa. Filma turpina pēdējos gados īpaši uzplaukušo ģimenes kino tradīciju Latvijā un paredzēta gan mazajiem skatītājiem, gan viņu vecākiem. Sezonas gaitā ģimeņu auditoriju papildinās arī pēc Arno Jundzes populārā romāna motīviem veidotā fantāzijas filma “Kristofers un divu pasauļu atslēga”, kuras režisors ir Oskars Morozs, kā arī Latvijas un četru valstu kopražojuma filma “Misija: atrast vecākus”, kas Latvijas kinoteātros nonāks 29. oktobrī.
Viens no gaidītākajiem rudens notikumiem būs režisora Viestura Kairiša filmas “Uļa” Latvijas pirmizrāde. Pēc filmas panākumiem Kannu kinofestivālā, tā 16. septembrī nonāks uz kinoteātra “Splendid Palace” lielā ekrāna, un pirmajos seansos skatītājus klātienē sastaps arī filmas radošā komanda.
Rudens “Splendid Palace” tradicionāli ir arī kinofestivālu sezona. No 8. līdz 13. septembrim kinoteātrī notiks Baltijas jūras dokumentālo filmu forums, kas šogad atzīmē 30 gadu jubileju. No 23. septembra līdz 4. oktobrim skatītājus gaidīs festivāls “Baltijas Pērle”, bet no 1. līdz 3. oktobrim - starptautiskais īsfilmu festivāls “Manhattan Short”. Savukārt no 15. līdz 25. oktobrim kinoteātrī norisināsies Rīgas Starptautiskais kinofestivāls “Riga IFF”, kura programmā gaidāmas arī Latvijas filmu pirmizrādes, tostarp Lailas Pakalniņas filma “Es domāju par kaķi”.
Vēl viens īpašs notikums gaidāms 26. septembrī, kad, atzīmējot režisora Jāņa Streiča 90 gadu jubileju, “Splendid Palace” notiks koncertuzvedums “Mans draugs - Jānis Streičs”. Tā iecere tapusi kopā ar pašu nu jau aizsaulē aizsaukto jubilāru, bet uz skatuves to īstenos režisore Viktorija Streiča. Koncertuzvedumā piedalīsies Jāņa Streiča filmu aktieri, bet jaunās viņa filmu mūzikas aranžijās skanēs grupu “The Sound Poets”, “Kautkaili” un “Carnival Youth” izpildījums.
No oktobra “Splendid Palace” piedāvās skatītājiem arī jaunu kino klasikas programmu “1967”, ko veido kinokritiķe Dita Rietuma. Programmas ietvaros līdz pat 2027. gada martam uz lielā ekrāna būs skatāmas piecas izcilas vienā gadā dažādās valstīs tapušas filmas – Žaka Tatī "Laiks izklaidēm" (Playtime, 1967), Maika Nikolsa "Absolvents" (The Graduate, 1967), Rolanda Kalniņa “Četri balti krekli” (Elpojiet dziļi …, 1967), Artura Penna "Bonija un Klaids" (Bonnie and Clyde, 1967) un Luisa Bunjuela "Dienas skaistule" (Belle de Jour, 1967).
Savukārt 15. decembrī “Splendid Palace” atzīmēs savu 103. dzimšanas dienu, jubilejas vakarā demonstrējot Alfrēda Hičkoka meistardarbu “Vertigo” (1958) - vienu no pasaules kino vēstures ikoniskākajiem psiholoģiskajiem trilleriem.
Ar Latvijas kino pirmizrādēm, festivāliem, īpašiem notikumiem un pasaules kino klasiku “Splendid Palace” 103. sezona turpina kinoteātra tradīciju būt vietai, kur svin kino un tā skatīšanās kļūst par notikumu.