Nopirki lētāk, bet beigās samaksā vairāk: kā atpazīt internetveikalu, kas izliekas par Latvijas uzņēmumu
Spilgta izpārdošana, 70% atlaide un sajūta, ka izdevīgāku piedāvājumu atrast vairs nevarēs. Taču reizēm tieši šāds piedāvājums ir brīdis, kad pirms maksāšanas vajadzētu apstāties un pārbaudīt, kas īsti atrodas otrā ekrāna pusē.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) šogad vairākkārt ierobežojis piekļuvi interneta vietnēm, kurās konstatēti būtiski patērētāju tiesību pārkāpumi. Vienā no jaunākajiem gadījumiem vietne pat bija izveidota latviešu valodā un radīja iespaidu par vietēju veikalu, taču tajā nebija norādīta pat pamatinformācija par pārdevēju.
Latviešu valoda vēl nenozīmē Latvijas uzņēmumu
Viena no vienkāršākajām viltībām ir radīt pircējam sajūtu, ka viņš iepērkas vietējā uzņēmumā.
Mājaslapa ir latviešu valodā, izmantots nosaukums ar tādiem vārdiem kā “Rīga”, “Latvija” vai “Baltija”, cenas norādītas eiro, bet piegāde sola nonākt pakomātā dažu dienu laikā.
Taču tas pats par sevi neko nepierāda.
PTAC jūlijā bloķēja vietni “marta-riga.com”, kurā preces tika piedāvātas latviešu valodā. Pārbaudē tika konstatēts, ka vietnē nebija norādīts pārdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs vai juridiskā adrese. Turklāt vietnes domēns bija reģistrēts tikai 2026. gada aprīlī.
Līdzīga situācija tika konstatēta arī citā vietnē – “discoverazone.com”. PTAC norādīja, ka tajā nebija iespējams identificēt pārdevēju, bet norādītās e-pasta adreses izrādījās neeksistējošas.
Pirms pirkšanas pārbaudi četras lietas
PTAC iesaka pirms pasūtījuma veikšanas pievērst uzmanību tam, vai interneta veikalā ir skaidri norādīta informācija par pārdevēju.
1. Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs
Ja veikals sevi pozicionē kā Latvijas uzņēmumu, pārdevējam jābūt identificējamam. Mājaslapā jābūt norādītam uzņēmuma nosaukumam, reģistrācijas numuram un juridiskajai adresei. Ja šīs informācijas nav vai tā atrodama tikai pēc ilgstošas meklēšanas, tas ir nopietns brīdinājuma signāls.
2. Reāla saziņas iespēja
E-pasta adrese viena pati vēl neko daudz nepasaka. Pārdevējam jānodrošina iespēja ar viņu sazināties, tostarp saistībā ar konkrēto pirkumu. PTAC gadījumā ar “discoverazone.com” pat norādītās e-pasta adreses izrādījās neeksistējošas.
3. Atteikuma un preces atgriešanas noteikumi
Interneta pirkums ir distances līgums, un patērētājam ir īpašas tiesības. Veikalā jābūt saprotamai informācijai par pirkuma veikšanu, piegādi, cenu un atteikuma tiesībām. Ja noteikumi ir nesaprotami, preču atgriešana aprakstīta miglaini vai vispār nav norādīta, labāk nesteigties ar maksājumu.
4. Pārbaudi, vai atlaide tiešām ir atlaide
Tieši milzīgas atlaides ir viens no veidiem, kā pircējam radīt sajūtu, ka jāiepērkas nekavējoties.
“Pēdējā iespēja”, “veikals tiek slēgts”, “atlaide līdz 80%” un līdzīgi paziņojumi var radīt mākslīgu steidzamības sajūtu. PTAC šādu praksi konstatēja arī “marta-riga.com” gadījumā.
Ja cena ir pārāk laba, ir vērts kļūt aizdomīgam
Piecas minūtes, kas pavadītas, pārbaudot veikalu, var pasargāt no daudz lielākām problēmām.
PTAC norāda, ka īpaši uzmanīgi jāvērtē piedāvājumi, kuros cena ir izteikti zemāka nekā citos veikalos. Tāpat ieteicams apskatīt atsauksmes par konkrēto tirgotāju un pārbaudīt, vai tas nav iekļauts PTAC Aizdomīgo vietņu vai Melnais sarakstā.
Un problēma nav tikai tajā, ka prece var neatnākt. PTAC 2025. gadā veiktajā e-komercijas uzraudzībā secināja, ka visos pārbaudītajos komersantu līgumos tika konstatētas patērētāju tiesībām neatbilstošas normas. Biežākās problēmas bija neskaidras cenas, nepilnīga informācija par preču atgriešanu un ierobežojoši nosacījumi atteikuma tiesību izmantošanai.
Pirms spiest “Pasūtīt”, izdari šo
- Pārbaudi, kas ir pārdevējs.
- Sameklē uzņēmuma reģistrācijas numuru un juridisko adresi.
- Apskati atteikuma un preces atgriešanas noteikumus.
- Salīdzini cenu ar citiem veikaliem.
- Meklē atsauksmes ne tikai pašā internetveikalā.
- Pārbaudi PTAC informāciju par aizdomīgām vietnēm.
Jo īpaši tad, ja vienlaikus parādās vairāki signāli – milzīga atlaide, steidzinošs paziņojums, neskaidrs pārdevējs un gandrīz nekādas informācijas par uzņēmumu. Šādā gadījumā lētākais pirkums var izrādīties tas, kurš izmaksā visvairāk.