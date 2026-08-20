Svarīgi pasažieriem: no 1. septembra mainīsies vairāku Rīgas sabiedriskā transporta maršrutu grafiki
Noslēdzoties aktīvajai vasaras un atvaļinājumu sezonai un sākoties jaunajam mācību gadam, autobusi, trolejbusi un tramvaji jau tradicionāli sāks kursēt pēc rudens kustības sarakstiem.
No otrdienas, 1. septembra, 1. tramvaja, 3. autobusa, kā arī 4. un 17. trolejbusa maršrutā gan darba dienās, gan brīvdienās tiks atjaunoti kustības saraksti, kas bija spēkā pirms pārejas uz vasaras sezonas grafikiem.
Savukārt no 31. augusta darba dienās un 5. septembra brīvdienās, noslēdzoties aktīvajai pludmales sezonai, 36. un 58. autobusa maršrutā tiks atjaunoti kustības saraksti, kas bija spēkā līdz vasaras sezonas sākumam - 30. maijam. 58. maršruta autobusi vairs nekursēs līdz Vecāķiem un kursēs pamatmaršrutā “Purvciems - Vecmīlgrāvis”.
Līdz ar izmaiņām 36. autobusa maršruta kustības sarakstā tiks veiktas arī nelielas izmaiņas 56. autobusa maršruta kustības sarakstā, lai nodrošinātu saskaņotu un ērtāku abu maršrutu atiešanas laiku koordināciju.
Jaunie kustības saraksti pieturvietās tiks izvietoti tuvāko dienu laikā. Tāpat uzņēmuma mājaslapas sadaļā “Maršruti un laiki” tiks publicēti rudens kustības saraksti. Lai pasažieriem būtu vieglāk atrast aktuālo informāciju, tie būs atzīmēti ar datuma norādi, piemēram, “No 01.09.2026.”.