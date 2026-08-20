Latvijas-Krievijas robežas stiprināšanai plāno novirzīt vēl 21,7 miljonus eiro
Iekšlietu ministrija (IeM) rosinās valdību pārdalīt 21 686 061 eiro, lai nodrošinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves turpināšanu un pabeigšanu uz Latvijas un Krievijas sauszemes robežas.
IeM rosinās atbalstīt apropriācijas pārdali 21 686 061 eiro apmērā no budžeta resora pasākuma "Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide" uz Iekšlietu ministrijas budžeta programmu "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas uzraudzībai nepieciešamās tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves turpināšanu un pabeigšanu.
Tas nozīmē būvdarbu 6. un 7. kārtu ar kopējo aptuveno garumu 141 kilometrs.
Jau ziņots, ka Latvijas un Baltkrievijas ārējās sauszemes robežas aprīkošana ar tehnoloģisko infrastruktūru tiks pabeigta līdz 2026. gada otrā ceturkšņa beigām. Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve uz Latvijas un Krievijas ārējās sauszemes robežas turpinās un noslēgsies līdz 2026. gada beigām.
Bijušās premjeres Evikas Siliņas (JV) valdības marta ziņojumā Saeimai norādīts, ka līdz ar to 2026. gada beigās Latvijas valsts ārējā austrumu robeža būs pilnībā aprīkota, nodrošinot iespēju reāllaikā reaģēt uz draudiem, tostarp hibrīdo karadarbību, organizēto noziedzību, nelikumīgu migrāciju un citiem riskiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nacionālās drošības un robežapsardzības jomā.