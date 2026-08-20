Izstādes “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” atklāšana
2026. gada 19. augustā Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā notika izstādes “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” atklāšana.
FOTO: sirsnīgā gaisotnē Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā atklāta izstāde “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti"
Trešdien, 19. augustā, Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā notika izstādes “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” atklāšana.
Izstādē “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” aplūkojami portreti, kuru izstrādes procesā izmantoti mākslīgā intelekta (MI) elementi un no smadzeņu viļņiem iegūti dati, kas rada unikālus mākslas darbus, kas vēsta par cilvēku laimes sajūtu.
Izstādes autore ir Maretta Staprāne Bārlova, kura vairāku gadu garumā izstrādājusi MI otu – rīku, kas apvieno portretējamā fotogrāfiju, personisko informāciju, mūziku, iecienīto krāsu, iemīļoto vietu un elektroencefalogrāfijas jeb EEG datus. Autore kontrolē visu radošo procesu, savukārt MI palīdz šos elementus komponēt jaunā vizuālā valodā. MI otas vizuālais pamats veidots, iedvesmojoties no pasaulē augstu atzinību guvušā latviešu gleznotāja Raimonda Staprāna darbiem. Rīks veidots balstoties uz Staprāna glezniecībai raksturīgajiem principiem – krāsu, gaismu, telpu un precīzo kompozīciju – vienlaikus tas nedz kopē, nedz atdarina mākslinieka gleznas. Staprāna gleznām raksturīgie elementi kļūst par atskaites punktu jauniem portretiem, kur cilvēciskā pieredze un pasaules skatījums sastopas ar tehnoloģiju risinājumiem.
“Pašlaik sabiedrībā redzams sava veida paradokss – tehnoloģijas ļauj būt tik sasniedzamiem kā nekad, vienlaikus cilvēki pauž ilgas pēc patiesas un dziļas saskarsmes vienam ar otru. Tādā veidā bieži vien visi MI risinājumi mākslā tiek uztverti ar skepsi. LAIMA ir projekts, kura centrā ir cilvēcība un individualitāte; MI šeit kalpo kā instruments, lai izceltu cilvēka stāstu un rosinātu skatītājus uz dziļāku sarunu – kas ir laime? Kā tā izskatās? Kā jēgpilns tehnoloģiju pielietojums var palīdzēt apzināt to, kas mūs padara laimīgus?” stāsta izstādes autore Maretta Staprāne Bārlova.
Izstādes “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” centrā ir 27 Staprānu ģimenes locekļi no četrām paaudzēm. Katram ir sava dzīves pieredze, priekšstats par laimi un veids, kā to piedzīvot. Darbu tapšanas laikā dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par laimi, klausījās sev nozīmīgu mūziku un pievērsās atmiņām par prieka, miera un tuvības mirkļiem. Vienlaikus ar EEG palīdzību tika reģistrēta viņu smadzeņu elektriskā aktivitāte. MI otas rīkā EEG dati tiek izmantoti kā daļa no mākslinieciskās metodes, nevis medicīniskiem mērķiem, līdz ar to mākslas darbs nav uztverams kā klīniska datu analīze. Alfa, beta, teta un gamma aktivitātes rādījumi tiek pārvērsti parametros, kas ietekmē modeļa intensitāti, vizuālo struktūru, detalizācijas pakāpi un asumu. Rezultāts nav psiholoģisks profils vai zinātniska ilustrācija, bet mākslas darbs, kurā personiskā pieredze iegūst vizuālu formu.
Līdztekus izstrādāts arī izstādes “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” digitālais turpinājums SmileSpace™. Tā ir virtuāla vide, kurā ienākt no gandrīz jebkuras vietas, izmantojot datoru vai mobilo ierīci. SmileSpace™ vidē apmeklētājs var pārvietoties pa starpzvaigžņu galeriju, tuvoties portretiem un iepazīt katra cilvēka individuālo laimes pieredzi. Ģimenes stāsti, mūzika, telpiskā skaņa un iespēja izstādi piedzīvot savā ritmā rada klātbūtnes sajūtu.
Izstāde ir pirmais publiskais starpdisciplinārās iniciatīvas LAIMA projekts. Tā tapusi programmas "STAPRĀNS100" ietvaros, aktualizējot latviešu mākslinieka, gleznotāja un dramaturga Raimonda Staprāna (1926-2026) mantojumu mūsdienu kultūrā un iesaistot to dzīvā sarunā par ģimeni, laimi, identitāti un cilvēka klātbūtni mūsdienu mākslā. Izstādi “LAIMA. RAIMONDS: Ģimenes laimes portreti” rīko fonds “Mākslai vajag telpu” sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas vasarnīcu. Projektu atbalsta Oregonas Universitātes “Emotiv” programma. Izstādes norisi atbalsta “RIX FLOW”.