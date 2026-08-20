Mūžībā devies politiķis un Valmieras izglītības vides veidotājs Guntars Bilsēns
Ar dziļām skumjām Valmieras novads atvadās no Guntara Bilsēna (1952–2026) – ilggadēja izglītības darbinieka, bijušā Valmieras 36. arodvidusskolas direktora, sabiedriskā darbinieka, 11. Saeimas deputāta un cilvēka, kurš daudzus gadus bija savas skolas dvēsele un autoritāte gan izglītojamajiem, gan kolēģiem.
No 2000. līdz 2011. gadam Guntars Bilsēns vadīja Valmieras 36. arodvidusskolu. Direktora amatā viņš bija ne tikai vadītājs, bet arī cilvēks, pie kura nāca pēc padoma un kura viedoklim uzticējās. Viņš prata būt prasīgs, kad tas bija nepieciešams, vienlaikus saglabājot cilvēcību, atsaucību un sapratni pret cilvēkiem.
Guntars Bilsēns parlamentā tika ievēlēts 2011. gadā. 11. Saeimas laikā viņš īpašu uzmanību pievērsa izglītības jautājumiem, strādājot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un pildot tās sekretāra pienākumus.
Kolēģi un audzēkņi Guntaru atcerēsies kā personību, kura darba vidi veidoja ne tikai ar paveiktajiem darbiem, bet arī ar savu klātbūtni. Viņš pazina cilvēkus, prata uzklausīt un rast kopīgu valodu. Izglītojamajiem viņš bija autoritāte, savukārt kolēģiem – pieredzējis un uzticams atbalsts.
Guntara Bilsēna dzīves un darba ceļš bija cieši saistīts ar Valmieru un tās cilvēkiem. Pirms darba izglītības jomā viņš bija strādājis rūpniecībā, valsts pārvaldē un vides aizsardzības jomā. Viņš aktīvi iesaistījās arī sabiedriskajā un politiskajā dzīvē – darbojās Valmieras pilsētas domē un bija 11. Saeimas deputāts.
Īpaša vieta Guntara dzīvē vienmēr bija izglītībai. Ar savu pieredzi, idejām un redzējumu viņš bija iesaistīts arī Valmieras tehnikuma attīstības procesā, rūpējoties par vidi, kurā jaunieši mācās un pedagogi strādā.
Tie, kuri Guntaru pazina, atcerēsies viņa enerģiju, dzīvesprieku, labo humora izjūtu un prasmi sarežģītās situācijās saglabāt cilvēcību. Viņš prata atrast vārdus, kas palīdzēja uz notikumiem paraudzīties citādi.
Guntaram īpaša vieta bija arī daba. Viņš bija kaislīgs makšķernieks un patiess putnu un dabas mīļotājs. Būšana pie ūdens un dabā viņam deva mieru, ļāva atgūt spēkus un sakārtot domas.
“Mums pietrūks viņa enerģijas, tiešuma, humora un vienkāršās cilvēciskās klātbūtnes,” norāda Guntara Bilsēna līdzgaitnieki.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Guntara Bilsēna ģimenei, tuviniekiem, draugiem, bijušajiem kolēģiem un visiem, kuriem viņš bija nozīmīgs cilvēks.