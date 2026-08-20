Uzmanību! Krāpnieki izsūta SMS par it kā saņemtu ziņojumu e-adresē
Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) brīdina iedzīvotājus par krāpnieciskām īsziņām, kurās tiek apgalvots, ka personas e-adresē saņemts jauns ziņojums.
Aģentūra uzsver, ka par jauniem ziņojumiem e-adresē SMS paziņojumi netiek sūtīti. Tādēļ, saņemot šādu īsziņu, tajā iekļautās saites nevajadzētu atvērt.
Lai pārbaudītu, vai e-adresē patiešām saņemts jauns ziņojums, VDAA aicina pašiem doties uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.gov.lv un pieslēgties savam kontam.
Savukārt īstie paziņojumi par jauniem e-adreses ziņojumiem tiek nosūtīti uz lietotāja e-pastu no adreses noreply@eadrese.gov.lv.
Arī šādos gadījumos VDAA iesaka rūpīgi pārbaudīt sūtītāja e-pasta adresi un pārliecināties, ka tā precīzi sakrīt ar oficiālo adresi.
Krāpnieciskas īsziņas nereti tiek izmantotas, lai mudinātu cilvēkus atvērt viltotu interneta vietni un tajā ievadīt personas, internetbankas vai citus sensitīvus datus. Tādēļ aizdomīgu paziņojumu gadījumā drošāk ir neizmantot tajos norādītās saites, bet nepieciešamo pakalpojumu atvērt patstāvīgi, ievadot oficiālās vietnes adresi pārlūkprogrammā.