Valmieras novadā no septembra gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā.
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Šodien 05:30
Valmieras novadā no septembra gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām no 1. septembra Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kustībā.
SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām no 1. septembra Valmieras pilsētas maršrutu autobusu kustībā:
- atjaunos Valmieras pilsētas 12. maršrutu: Purva iela – Depo – Brīvības iela – Viesturskola un Viesturskola – Depo – Purva iela, autobusiem kursējot darba dienās;
- atjaunos Valmieras pilsētas 15. maršrutu: Centrs – Purva iela – Kocēni un Kocēni – Purva iela – Centrs, autobusiem kursējot darba dienās;
- atjaunos Valmieras pilsētas 5. maršruta laikus: Mūrmuižas iela – Stacija – Tirgus – Brīvības iela – Valmiermuiža1 un Valmiermuiža1 – Brīvības iela – Tirgus – Stacija – Mūrmuižas iela;
- atjaunos Valmieras pilsētas 6. maršruta laikus: Kocēni – Slimnīca – Stacija un Stacija – Slimnīca – Kocēni;
- atjaunos Valmieras pilsētas 8. maršruta laikus: Kocēni – Slimnīca – VSŠ un VSŠ – Slimnīca – Kocēni;
- atjaunos Valmieras pilsētas 9. maršruta laikus: Stacija – Sprīdītis – Valmiermuiža1 un Valmiermuiža1 – Sprīdītis – Stacija;
- atjaunos Valmieras pilsētas 14. maršruta laikus: Stacija – Sprīdīti – Daliņa stadions – Brīvības iela – Burtiņš – Valmiermuiža1 un Valmiermuiža1 – Burtiņš – Brīvības iela – Daliņa stadions – Sprīdītis – Stacija.