Valmieras novadniekus aicina dzēst no telefoniem lietotni “Valmiera”
Pēc vienpadsmit gadu darbības, Valmieras novada pašvaldība lēmusi ar šī gada 18. augustu pārtraukt lietotnes “Valmiera” darbību.
Esošais lietotnes tehnoloģiskais risinājums ir novecojis, neatbilst kiberdrošības prasībām un nav atjaunojams. Rūpējoties par iedzīvotāju personisko un pašvaldības datu drošību, pieņemts lēmums esošo mobilo lietotni “Valmiera” slēgt.
Ņemot vērā arvien aktuālos digitālās drošības apdraudējumus, Valmieras novada pašvaldība regulāri seko līdz digitālo risinājumu attīstībai un drošības risku samazināšanai. Ieguldījumi, kas nepieciešami esošās mobilās lietotnes atjaunošanā, šobrīd ir nesamērīgi lieli.
“Lai arī mobilā lietotne lejuplādēta 20 000 reižu, lietotāju datu drošība pašvaldībai ir prioritāte, tādēļ, kamēr nav iespējams nodrošināt atbilstošu drošības līmeni, šādu soli uzskatām par atbildīgāko risinājumu. Tajā pašā laikā meklēsim iespējas, kā pašvaldībai saziņā un sadarbībā ar iedzīvotājiem būt mūsdienu tehnoloģiju lietošanas paradumiem atbilstošai. Pašvaldībā šim nolūkam strādā darba grupa mobilās lietotnes attīstības iespēju meklēšanai un paplašināšanai,” norāda Edgars Martinsons, Valmieras novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs.
Aicina lietotni “Valmiera” atinstalēt no saviem viedtālruņiem.
Arī turpmāk aktualitātēm Valmieras novadā iespējams sekot līdz pašvaldības tīmekļvietnēs valmierasnovads.lv, visit.valmiera.lv, sports.valmierasnovads.lv, kā arī tās sociālo tīklu (Facebook, Instagram, LinkedIn) kontos.