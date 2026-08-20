Aizkrauklē šoferis “iespiež grīdā” - policija fiksē 107 km/h
Pirmdien Aizkrauklē aizturēts ar 107 kilometriem stundā (km/h) braucošs automašīnas vadītājs, informēja Valsts policijā.
Minētajā dienā plkst. 10.52 Aizkrauklē, braucam pa Enerģētiķu ielu virzienā uz Pļaviņu hidroelektrostacijas pusi, policijas amatpersonas pamanīja apdzīvotai vietai netipiski ātri braucošu "Peugeot" markas spēkratu, kas vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 50 km/h, pārvietojās ar 107 km/h lielu ātrumu, tādējādi atļauto braukšanas ātrumu pārkāpjot par 57 km/h.
Policijas amatpersonas nekavējoties aicināja transportlīdzekļa vadītāju apturēt automašīnu. Apturot automašīnu, konstatēts, ka pie stūres sēdies kāds 1993. gadā dzimis vīrietis.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu policijā sākts administratīvā pārkāpuma process pēc Ceļu satiksmes likuma 55. panta 20 daļas par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vietā, kas apzīmēta ar ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums". Par šādu pārkāpumu tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 360 līdz 460 eiro un piemērots transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.
Šajā gadījumā vīrietim par izdarītajiem pārkāpumiem piemērots naudas sods 360 eiro apmērā un tiesību izmantošanas liegums uz sešiem mēnešiem.
Policija aicina ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī izvēlēties drošu braukšanas ātrumu, kas saskan ar likumā noteikto ātrumu, atbilstoši atrašanās vietai.