Robežsargi ziņo par vairākiem pārkāpumiem: trim ārvalstniekiem liegta ieceļošana drošības apsvērumu dēļ
Drošības apsvērumu dēļ trešdien ieceļošana Latvijā liegta trim cilvēkiem - Baltkrievijas, Vācijas un Lietuvas pilsonim, informēja Valsts robežsardzē.
Tāpat ieceļošana Latvijā liegta vienam Uzbekistānas un vienam Azerbaidžānas pilsonim, kuriem nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas, kā arī vienam Krievijas pilsonim, kuram nebija derīga ceļošanas dokumenta.
Visas personas atgrieztas uz izceļošanas valstīm.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti septiņām personām - četriem Indijas, vienam Krievijas, vienam Igaunijas un vienam Gvinejas pilsonim.
Par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu ekspluatācijas jomā robežsargi pie administratīvās atbildības saukuši vai lieguši šķērsot robežu 11 personām - trīs Baltkrievijas, diviem Latvijas, diviem Serbijas, vienam Lietuvas, vienam Moldovas, vienam Ukrainas un vienam Uzbekistānas pilsonim.
Kā vēstīts, vakar arī novērsti desmit cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu.