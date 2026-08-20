Pēc CSDD datu noplūdes sabiedrībā bažas par daudz nopietnākām sekām: “Ar ievainojamības novēršanu nepietiek”
Pēc vērienīgā kiberuzbrukuma Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD), kurā iegūti 1,2 miljonu cilvēku un aptuveni 200 000 juridisko personu dati, sociālajā tīklā “X” izskan arvien vairāk bažu ne tikai par krāpniecības riskiem, bet arī par iespējamu noplūdušās informācijas izmantošanu mērķētos kiberuzbrukumos, izlūkošanā vai pat hibrīdapdraudējumā.
Kiberdrošības eksperts Ilmārs Poikāns uzsver, ka valsts reakcijai uz notikušo nevajadzētu aprobežoties tikai ar ievainojamības novēršanu un sabiedrības informēšanu.
“Tai jāiet tālāk,” viņš raksta, norādot, ka būtu jāseko līdzi tam, vai nozagtie dati tiek izmantoti, jāidentificē augsta riska personas un organizācijas un jāmeklē pazīmes, kas varētu liecināt par mērķētas kiber-, izlūkošanas vai hibrīdkampaņas veidošanos.
Diskusijā vairāki lietotāji pievērsuši uzmanību tam, ka datos potenciāli iespējams identificēt arī uzņēmumus un personas, kuru rīcībā ir specializēta transporta tehnika.
Poikāns uz šādu komentāru reaģēja īpaši skarbi, norādot uz iespējamu militāru risku – pretinieks krīzes vai kara apstākļos šādu informāciju teorētiski varētu izmantot, lai noteiktu nozīmīgus mērķus un vājinātu Latvijai pieejamos resursus.
Arī citi “X” lietotāji izteikuši aizdomas, ka uzbrukuma mērķis varētu būt bijis plašāks par vienkāršu personas datu iegūšanu. Daži komentētāji to saista ar Krievijas interesēm.
Atsevišķi lietotāji norāda arī uz iespējamu īpaši vērtīgu personu identificēšanu. Kā raksta viens no komentētājiem, noplūdušajos datos teorētiski varētu būt iespējams atlasīt amatpersonas vai ar valsts drošību saistītas personas.
Tikmēr cita diskusijas daļa pievēršas tam, kā pats incidents tiek saukts. “X” lietotāja Ilona Koskina jautā, vai precīzāk nebūtu runāt par “datu nozagšanu”, nevis “datu noplūdi”, tādējādi uzsverot, ka informācija iegūta kiberuzbrukuma rezultātā.
Bažas pauž arī cilvēki, kuri ikdienā cenšas internetā par sevi atklāt pēc iespējas mazāk informācijas. “Zinu daudzus, kuri nav nekādos sociālajos tīklos, nekur neliek par sevi informāciju, dzīvo klusu, nemanāmu dzīvīti, un še tev – CSDD nopludina tavus datus,” raksta kāds “X” lietotājs, norādot, ka pēc šāda incidenta apdraudēti var justies arī cilvēki ar ļoti nelielu digitālo pēdu.
Jau ziņots, ka naktī no 7. uz 8. augustu CSDD piedzīvoja kiberuzbrukumu. Tā laikā iegūti aptuveni 1,2 miljonu fizisko personu un 200 000 juridisko personu dati. Informācija iegūta no CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.