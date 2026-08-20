JV premjera kandidātes krēsls sākotnēji piedāvāts Bražei - viņa pateikusi “nē”
Ārlietu ministrei Baibai Bražei (JV) tika piedāvāts kļūt par "Jaunās Vienotības" (JV) premjera amata kandidāti, taču viņa no piedāvājuma atteicās, intervijā aģentūras LETA raidierakstā "Politiķi! Kas tas vispār bija?" atklāja pašreizējais JV premjera amata kandidāts Arvils Ašeradens.
"Baibai Bražei tas tika piedāvāts. Viņas skaidrā atbilde bija - nē," sacīja Ašeradens.
Pēc viņa teiktā, Braže savu galveno uzdevumu saista ar ārpolitiku un pēc iespējas ātrāku Ukrainas uzvaras panākšanu kaujas laukā. Tādēļ viņa neesot vēlējusies uzņemties premjera amata kandidātes pienākumus.
"Tā ir brīva cilvēka izvēle. Mēs nevaram nevienu piespiest - ja viņš saka nē, tad viņš skaidri pasaka nē," komentēja Ašeradens.
Pēc Bražes atteikuma izvēle kritusi uz Ašeradenu viņa iepriekšējās politiskās un vadības pieredzes dēļ. Politiķis atgādināja, ka iepriekš bija paziņojis par aiziešanu no partijas vadības, tomēr pēc valdības krišanas JV bijis maz laika, lai pārkārtotos pirms Saeimas vēlēšanām.
"Tā izvēle krita uz mani vēsturiskās pieredzes dēļ. Mums bija ļoti maz laika, lai pārkārtotos, un, manuprāt, šis šobrīd ir ļoti saprātīgs risinājums," sacīja Ašeradens.
Viņš valdības krišanu raksturoja kā sarežģītu situāciju ilgstošai varas partijai, pēc kuras parasti notiek pārgrupēšanās un tiek veidots jauns līderu salikums. JV gadījumā valdība kritusi tikai dažus mēnešus pirms vēlēšanām, tādēļ partijai pārmaiņām bijis "hiperīss" laiks.
Vaicāts, kāpēc par premjera amata kandidātu nekļuva jaunais partijas vadītājs Edmunds Jurēvics, Ašeradens norādīja, ka Jurēvicam vēl "nākotne priekšā" un viņš partijas vadītāja amatā aizvadījis tikai pirmo gadu.
"Kamēr notiek iekšējā pārgrupēšanās "Vienotībā", tas lēmums krita uz mani, un es piekritu uzņemties šo atbildību," sacīja Ašeradens.
Viņš piebilda, ka diskusijas par JV nākotnes līderiem un viņu lomu sadalījumu partijā turpinās, taču gala lēmumi šajā jautājumā būs jāpieņem partijas kongresam.