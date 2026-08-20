Neilgi pēc skaļā kiberuzbrukuma CSDD ministrija rosina stiprināt pašvaldību kibernoturību
Lai stiprinātu pašvaldību kopējo kibernoturību, attīstītu IKT speciālistu kompetenci un efektīvāk izmantotu finanšu un cilvēkresursus, viedās administrācijas un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Edgars Tavars rosinājis pašvaldībām sadarbībā ar CERT.LV veidot kiberdrošības kompetences centru.
Pēc ministra iniciatīvas Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizēja tikšanos ar Latvijas Pašvaldību IKT asociāciju, Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un CERT.LV pārstāvjiem. Puses bija vienisprātis, ka kiberdrošības un IKT kompetences līmenis pašvaldībās ir ļoti atšķirīgs - daļā vietvaru ir spēcīgi IKT risinājumi un speciālisti, bet citviet trūkst gan finanšu, gan cilvēkresursu un zināšanu.
“Kiberdrošība ir visas valsts drošības jautājums, un nevar pieļaut, ka vienā pašvaldībā tā ir ļoti augstā līmenī, bet citviet - būtiski vājāka. Tādēļ ir nepieciešams praktisks valsts atbalsts: sadarbība, kompetence, tehniskie risinājumi, apmācības un arī finansējums,” uzsver VARAM ministrs Edgars Tavars.
Viens no piedāvātajiem risinājumiem ir kopā ar pašvaldībām veidot kiberdrošības kompetences centru, piesaistot arī CERT.LV ekspertīzi. Mērķis ir nodrošināt pašvaldībām praktisku atbalstu Nacionālajā kiberdrošības likumā (NKDL) un Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo kiberdrošības prasību ieviešanā, kā arī veicināt vienotu pieeju kiberdrošības jautājumiem. Vienlaikus būtu iespējams organizēt kopīgus valsts un pašvaldību iepirkumus, tā samazinot izmaksas un nodrošinot kvalitatīvākus tehniskos risinājumus.
Tiek norādīts, ka būtiski ir arī celt IKT speciālistu zināšanas, tāpēc paredzēts izstrādāt kopīgu apmācību programmu valsts un pašvaldību IKT speciālistiem. Atsevišķs risinājums nepieciešams pašvaldībām, kurām nav savu IKT speciālistu un kurām nepieciešams centralizēts tehniskais atbalsts.
Visām pašvaldībām ir savi pienākumi kiberdrošības jomā, kurus nosaka Nacionālais kiberdrošības likums, un no tā izrietošie MK noteikumi nosaka minimālās kiberdrošības prasības, kuras ir jāievieš visās pašvaldībās.
Kompetences centra mērķis – pašvaldībām skaidrot, kā izprast un efektīvāk ieviest likumā noteiktās prasības, paredzot arī atbilstošu valsts finansējumu to izpildei.
VARAM ministrs Edgars Tavars uzsver: “Es jau vairākkārt esmu teicis - kiberdrošība ir jāsakārto gan no likumdošanas, gan tehniskās bāzes viedokļa. Tas ļautu samazināt izmaksas un resursus novirzīt prioritārai un kvalitatīvai kiberdrošībai. Mūsu mērķis nav radīt pašvaldībām vēl vienu slogu, bet palīdzēt tām šo kiberdrošību reāli nodrošināt,” norāda Tavars.
CERT.LV pārstāvis sanāksmē atzinīgi novērtēja ministra iniciatīvu, uzsverot, ka tieši kopējā valsts un pašvaldību sadarbībā ir iespējams panākt kvalitatīvāku rezultātu kiberdrošības stiprināšanā visā valstī.
VARAM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm jau strādā pie konkrētiem priekšlikumiem nepieciešamajām izmaiņām regulējumā un pašvaldību IKT speciālistu apmācībām.
CERT.LV sniedz atbalstu konsultējot par kompetences centra iespējamo darbības modeli, pašvaldībām nodrošināmo pakalpojumu katalogu, atbildību sadalījumu starp valsti un pašvaldībām, finansēšanas principiem, kā arī turpmākajiem soļiem kompetences centra izveidei.