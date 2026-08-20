Ceturtdien laikapstākļi nelutinās: daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss
Foto: LETA
Ceturtdien daudzviet īslaicīgi līs.
Sabiedrība

Ceturtdien laikapstākļi nelutinās: daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien Latvijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, vietām līs stipri un iespējams pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien laikapstākļi nelutinās: daudzviet līs, ...

Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, bet Kurzemē gaidāmas rietumu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 12-15 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.

Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra aptuveni +20 grādi.

Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 998 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1004 hektopaskāliem Latgalē.

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