VIDEO: "Mūsu privātums nekad vairs nebūs tāds kā iepriekš..." kibernoziegumu pētnieks Elviss Strazdiņš neslēpj emocijas par CSDD skandālu
Jauns.lv raidījumā "Jauns jautājums" šodien saprotamu iemeslu dēļ parunāsim par kiberdrošību. Nebijām vēl paspējuši atjēgties no ziņas par to, ka hakeri piekļuvuši Latvijas Valsts mežu datu bāzēm, kad klāt jau nākamā sliktā vēsts – kiberuzbrukumu piedzīvojusi Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Šoreiz nozagti 1,2 miljonu cilvēku personīgie dati.
Būtībā varam runāt par teju visiem tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir bijusi ciešāka darīšana ar CSDD. Personas kodi, automašīnu numuri, maksājumi, ko esam veikuši CSDD, – šī informācija tagad ir nezināmu, diez vai labu nodomu vadītu personu rokās. Ar ko mums tagad rēķināties un no kādiem krāpniekiem baidīties – par to padziļināti runājam ar kibernoziegumu pētnieku Elvisu Strazdiņu.
“Šie dati nonāks mums nedraudzīgu valstu rokās. Par to varam nešaubīties – tas ir faktiski garantējams. Šāda veida krāpniecība, piemēram, Krievijā ir ļoti, ļoti populāra,” sarunā pauda Strazdiņš.
Eksperts arī norādīja, ka īpaši sāpīgs šis uzbrukums varētu būt valsts amatpersonu kontekstā. Arī šie cilvēki ir CSDD datubāzēs: “Tas ir milzīgs risks. Ja pienāk tā saucamā “x stunda”, kura, es ceru, nekad nepienāks... nu, pirmie droni, tā teikt... var lidot tur, kur tos nomērķēt palīdz šādi iegūtie dati. Man pašam drīz ir jāveic transportlīdzekļa tehniskā apskate... godīgi pateikšu – cītīgi domāju par to, kā savus datus maksimāli nesniegt CSDD. Neuzskatu, piemēram, ka viņiem būtu jāzina, kur es dzīvoju.”
Kāda cena 1,2 miljonu valsts iedzīvotāju datiem varētu būt melnajā tirgū?
Runājot par to, ko noziedznieki varētu iesākt ar no CSDD traģiski vājajām sistēmām izzvejoto informāciju, aizrunājamies arī par šīs informācijas vērtību melnajā tirgū. Cik tad maksā vairāk nekā puses valsts iedzīvotāju privātā informācija, kuru nenosargāja valsts?
“Atkarīgs, protams, no pircējiem. Skaidrs, ka izpirkums, ja pieprasīs to, nebūs mazāks par summu, kuru iespējams dabūt, tirgojot šo apjomīgo guvumu melnajā tirgū, krāpniekiem, jebkuram citam, kas ieinteresēts. Visticamāk skatīsies, kur var dabūt vairāk. Varam apskatīties, kāda ir CSDD peļņa, tad, iespējams, var prasīt 1% no tās,” lēš Strazdiņš.
Saskaņā ar Firmas.lv datiem, kas ir publiski pieejami, CSDD apgrozījums pagājušajā gadā bija 68,228 miljoni eiro, kas ir par 8,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās 2,1 reizi – līdz 5,477 miljoniem eiro.
Mūsu privātums nekad vairs nebūs tādā drošībā, kā iepriekš, norāda eksperts, vienlaikus piebilstot, ka savulaik, tas, cik vāja un neaizsargāta šī iestāde ir kiberdrošības kontekstā, esot licis viņam neizpratnē domāt – “smieties vai raudāt” par situāciju?