Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā. Lēmums par trešā aizdomās turamā apcietināšanu tiks pieņemts tuvākajā laikā. (foto: shutterstock)
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Šodien 21:47
Latvijā aiztur trīs personas, kuras tur aizdomās par mēģinājumu nosvilināt aizsardzības uzņēmumu Tallinā
Latvijā aizturēti trīs cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma "Milrem Robotics" ēkas aizdedzināšanu Tallinā, trešdien vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju runa ir par plānotu dedzināšanu, norāda ERR.
Dedzināšanā piedalījās trīs aizdomās turamie, un tiesa apmierinājusi lūgumu par divu apcietināšanu, pavēstīja Igaunijas prokurore Gardi Andersone.
Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā. Lēmums par trešā aizdomās turamā apcietināšanu tiks pieņemts tuvākajā laikā.
"Mēs pārbaudām visas versijas, arī to, vai runa ir par sabotāžu," piebilda Andersone.
15. augustā plkst. 1.45 Ārkārtas situāciju centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā, Tallinā.
Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts. Neviens cilvēks necieta.