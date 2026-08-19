Latvijā aiztur trīs personas, kuras tur aizdomās par mēģinājumu nosvilināt aizsardzības uzņēmumu Tallinā
Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā. Lēmums par trešā aizdomās turamā apcietināšanu tiks pieņemts tuvākajā laikā. (foto: shutterstock)
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Latvijā aiztur trīs personas, kuras tur aizdomās par mēģinājumu nosvilināt aizsardzības uzņēmumu Tallinā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijā aizturēti trīs cilvēki, kas tiek turēti aizdomās par aizsardzības nozares uzņēmuma "Milrem Robotics" ēkas aizdedzināšanu Tallinā, trešdien vēsta Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.

Latvijā aiztur trīs personas, kuras tur aizdomās p...

Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju runa ir par plānotu dedzināšanu, norāda ERR.

Dedzināšanā piedalījās trīs aizdomās turamie, un tiesa apmierinājusi lūgumu par divu apcietināšanu, pavēstīja Igaunijas prokurore Gardi Andersone.

Aizdomās turamie tiks nogādāti Igaunijā. Lēmums par trešā aizdomās turamā apcietināšanu tiks pieņemts tuvākajā laikā.

"Mēs pārbaudām visas versijas, arī to, vai runa ir par sabotāžu," piebilda Andersone.

15. augustā plkst. 1.45 Ārkārtas situāciju centrs saņēma ziņojumu par ugunsgrēku, kas izcēlies noliktavas ēkā Lasnamē rajonā, Tallinā.

Ugunsgrēks tika lokalizēts un nodzēsts. Neviens cilvēks necieta.

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