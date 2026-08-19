Aizsaulē devusies izcilā latviešu operdziedātāja Laima Andersone-Silāre
Trešdien 96 gadu vecumā mūžībā devusies izcilā latviešu operdziedātāja Laima Andersone-Silāre.
Sēru paziņojumā Latvijas Nacionālā opera un balets norāda, ka Laimas Andersones-Silāres izcilais, niansētais un izkoptais mecosoprāns mūsu namā skanēja no 1960. līdz 1985. gadam. Viņas spilgtākās lomas bija Kerubīno “Figaro kāzās”, Amnerisa “Aīdā”, Zībelis “Faustā”, titulloma "Orfejā", Azučena “Trubadūrā”, Končakovna “Kņazā Igorā”, Grāfiene “Pīķa dāmā”, Marfa “Hovanščinā”, Dalila “Samsonā un Dalilā”. Karmena viņas neaizmirstamajā interpretācijā skanējusi ne tikai Rīgā, bet arī Tallinā, Viļņā, Sanktpēterburgā un Maskavā. Viņas skatuves partneri bija Jānis Zābers, Kārlis Zariņš, Miķelis Fišers, Pēteris Grāvelis, Gurijs Antipovs un daudzi citi.
No 1960. līdz 1990. gadam viņa bija docētāja Latvijas Mūzikas akadēmijā. Daudziem klausītājiem Laima Andersone-Silāre atmiņā palikusi arī kā estrādes dziedātāja. 1960. un 1970. gados viņai ciešākā sadarbība izveidojās ar komponisti Elgu Īgenbergu.
1976. gadā viņai piešķirts Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukums. 2002. gadā par mūža ieguldījumu māksliniece saņēmusi Gada balvu operai, bet 2013. gadā – Lielo mūzikas balvu.
Atvadīšanās no mākslinieces notiks 21. augustā 11.00 Rīgas krematorijas mazajā zālē.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājējas tuviniekiem un talanta cienītājiem.