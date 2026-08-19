Centrālā vēlēšanu komisija: nav ziņu, ka milzīgā CSDD datu noplūde apdraudētu Saeimas vēlēšanas
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) rīcībā patlaban nav informācijas, ka Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datu noplūde varētu ietekmēt vai apdraudēt vēlēšanu norisi.
Komisijā uzsvēra, ka vēlēšanu sistēmu drošība ir viena no galvenajām prioritātēm un vēlēšanu organizatoriem ir pārliecība, ka drošības iestādes dara visu nepieciešamo, lai novērstu jebkādus apdraudējumus vēlēšanu procesam. CVK atzina, ka aktuālie kiberincidenti vēlreiz apliecina nepieciešamību īpaši rūpīgi pārbaudīt vēlēšanu sistēmu drošību un savlaicīgi identificēt un novērst iespējamos ievainojamību riskus.
Komisijā informēja, ka vēlēšanu sistēmu testēšana notiek jau kopš jūlija sākuma. Tiek pārbaudīta gan sistēmu veiktspēja, gan iespējamās ievainojamības. Testus veic uzņēmums "Tet", bet to rezultātus atkārtoti izvērtē arī "CERT.LV".
Uz jautājumu, kas tiek darīts, lai vēlēšanu procesā labāk aizsargātu iedzīvotāju datus, CVK norādīja, ka Elektroniskais tiešsaistes vēlētāju reģistrs (ETVR) vēlēšanu laikā nodrošina vēlētāju balsstiesību pārbaudi un dalības vēlēšanās reģistrēšanu. Sistēmā tiek apstrādāti tikai vēlēšanu procesa nodrošināšanai nepieciešamie dati, un tā nav paredzēta plašas informācijas uzkrāšanai par iedzīvotāju dažādām dzīves jomām.
Gatavojoties 2026. gada Saeimas vēlēšanām, Vēlēšanu platformas moduļiem, tostarp ETVR, tiek veikta pastiprināta drošības pārbaude. Tā ietver neatkarīgu kiberdrošības auditu, kurā vērtē ne tikai pašas informācijas sistēmas, bet arī to izstrādes procesu.
CVK norādīja, ka Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) ilgstoši sadarbojas ar "CERT.LV", izmantojot tā sniegtos kiberdrošības pakalpojumus infrastruktūras un informācijas sistēmu uzraudzībai, lai savlaicīgi identificētu iespējamos apdraudējumus un uz tiem reaģētu.
Papildus tiek veikta Vēlēšanu platformas veiktspējas un integrētā testēšana, lai pirms vēlēšanām pārliecinātos par sistēmu drošību, stabilitāti un darbības nepārtrauktību. Konstatētie riski un drošības rekomendācijas tiek izvērtētas, un nepieciešamie pasākumi tiek īstenoti pirms sistēmu izmantošanas vēlēšanu procesā.
Vienlaikus drošības apsvērumu dēļ publiski netiek atklāta konkrētu aizsardzības risinājumu tehniskā arhitektūra, konfigurācija, detalizēti drošības pārbaužu rezultāti vai informācija par identificētajām ievainojamībām.
Jau vēstīts, ka Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude, kurā tiks vērtēta CSDD amatpersonu un darbinieku iespējamā atbildība saistībā ar kiberuzbrukumu direkcijai. Pārbaude sākta pēc Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesnieguma. Naktī no 7. augusta uz 8. augustu notikušajā kiberuzbrukumā iegūti aptuveni 1,2 miljonu fizisku personu un apmēram 200 000 juridisko personu dati, kas saistīti ar CSDD veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.