Valainis liek “Tet” līdz nedēļas beigām detalizēti ziņot par CSDD kiberincidenta apstākļiem
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis trešdien uzklausīja SIA “Tet” padomes un valdes, kā arī publisko aktīvu pārvaldītāja “Possessor” ziņojumu par uzņēmuma rīcībā esošo informāciju saistībā ar kiberincidentu Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) un uzdeva “Tet” nekavējoties veikt auditu.
Tikšanās laikā ministrs uzdeva “Tet” padomei nodrošināt detalizētu notikušā apstākļu noskaidrošanu un līdz šīs nedēļas beigām sniegt pilnīgu informāciju par “Tet” atbildības jomā veiktajām darbībām, tostarp izvērtēt, kur un kādā līmenī bijusi atbildība par apstākļiem, kas saistīti ar notikušo kiberuzbrukumu.
“Šobrīd svarīgākais ir iegūt precīzu un faktos balstītu ainu par notikušo. Esmu uzklausījis “Tet” padomes rīcībā esošo informāciju un uzdevis līdz nedēļas beigām veikt detalizētu izvērtējumu. Mums ir skaidri jāzina, kas notika, kāpēc tas bija iespējams un kurš par to ir bijis atbildīgs. Tikai pēc pilnīgas faktu noskaidrošanas varēsim lemt par tālāko rīcību un nepieciešamajiem lēmumiem,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Ministrs norāda, ka situācijās, kas skar valstij būtiskas informācijas sistēmas un pakalpojumus, nepieciešama ne tikai operatīva incidenta novēršana, bet arī skaidra atbildības noteikšana un secinājumi par pasākumiem, kas nepieciešami līdzīgu incidentu nepieļaušanai nākotnē.
Pēc “Tet” detalizētā ziņojuma saņemšanas tiks izvērtēta tajā sniegtā informācija un lemts par turpmāko rīcību.
Pirms tam “Tet” paziņoja, ka uzņēmums ir uzsācis darbu pie tā izmeklēšanas, lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, kā arī jau ir veicis drošības uzlabojumus sistēmās. Uzņēmums arī atzinis, ka uzbrukums ir veikts ļoti mērķtiecīgi un profesionāli.
“CSDD, līdztekus tā klientiem, ir nopietna kiberdrošības incidenta upuris un mēs pret to attiecamies ar augstāko prioritāti. Pirmsšķietami, uzbrukums ir veikts ļoti mērķtiecīgi un profesionāli. Mēs jau esam veikuši uzlabojumus drošības sistēmās, lai samazinātu turpmākos riskus un ieteikuši klientam uzlabojumus. Tajā pašā laikā pilnīgu informāciju par incidentu varēsim komentēt tikai pēc padziļinātas tehniskās analīzes,” uzsver “Tet” valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.
Lai mazinātu riskus un uzlabotu incidentu atklāšanas iespējas, patlaban īstenoti jau vairāki papildu drošības pasākumi. Visas pieejamās sistēmas un tīkla noslodze ir pieslēgti SIEM uzraudzības risinājumam, pārskatīti un precizēti drošības monitoringa sliekšņi, veikta padziļināta sistēmu un žurnālfailu analīze, kā arī pastiprināts drošības monitorings visā infrastruktūrā.
Ieviestie uzlabojumi jau devuši rezultātus - pēdējo dienu laikā ir identificētas vairākas jaunas ļaunprātīgas aktivitātes, kuras drošības sistēmas savlaicīgi konstatējušas, ļaujot veikt nepieciešamos reaģēšanas pasākumus un samazināt potenciālos riskus.
Tajā pašā laikā incidenta izmeklēšana turpinās. “Tet” komanda veic padziļinātu tehnisko analīzi, tai skaitā pieejamo tehnisko informāciju, laika līniju un uzņēmuma nodrošināto pakalpojumu darbību incidenta laikā, lai iespējami precīzi noskaidrotu notikušā apstākļus.
Kamēr šī analīze nav pabeigta, nav iespējams izdarīt secinājumus par notikušā cēloņiem. Detalizētāks situācijas izvērtējums un jaunākie tehniskie secinājumi būs pieejami pēc papildu izmeklēšanas rezultātu saņemšanas no iesaistītajām pusēm.
“Tet” turpinās ciešu sadarbību ar CSDD, CERT.LV un visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu pilnvērtīgu incidenta izmeklēšanu un iespējami ātru visu apstākļu noskaidrošanu. Vienlaikus uzņēmums saprot, ka šobrīd CSDD ir primāri jāsniedz atbalsts saviem klientiem, kā arī jātiek galā ar izaicinājumiem vadības maiņas procesā.
“Tet” īpaši aicina organizācijas un iedzīvotājus aktīvi un regulāri rūpēties par savu kiberdrošību, izmantot spēcīgas un unikālas paroles, regulāri tās mainīt, aktivizēt daudzfaktoru autentifikāciju un būt īpaši piesardzīgiem attiecībā uz aizdomīgiem e-pastiem, saitēm un citiem potenciāliem krāpniecības mēģinājumiem. Mūsdienu kiberdrošības vide apliecina, ka drošība ir nepārtraukts process, kurā būtiska loma ir gan tehnoloģijām, gan lietotāju modrībai.