Pabeigti vērienīgi darbi, lai mazinātu plūdu riskus ap Babītes ezeru
Babītes ezera polderī pabeigta trīs sūkņu staciju pārbūve un četru aizsargdambju atjaunošana, lai mazinātu plūdu risku apkārtējām teritorijām un iedzīvotājiem.
Kā vēsta Mārupes novada pašvaldība, projekts finansēts no Eiropas Atveseļošanas fonda* un Latvijas valsts budžeta.
Klimata pārmaiņu un ūdens līmeņa svārstību dēļ plūdu risks Latvijā pieaug. Īpaši apdraudēts ir Lielupes baseins un Babītes ezera apkārtne līdzenā reljefa dēļ; teritoriju ietekmē vējuzplūdi no Rīgas līča, pavasara pali un stipras lietusgāzes.
Laikā no 2024. līdz 2026. gadam īstenota apjomīga infrastruktūras modernizācija. Pārbūvētas trīs polderu sūkņu stacijas: Jāņupītes, Sraupciema un Ratnieku-Biteslejas “Pērlītes”. Uzstādīti jauni, videi draudzīgi, energoefektīvi sūkņi, pārbūvētas ieplūdes un izplūdes daļas. Atsevišķās stacijās ierīkoti automātiskie restu tīrītāji un transportierlentas sanesumu savākšanai. Sakārtota elektroapgāde, apgaismojums, uzstādītas drošības, ugunsgrēka atklāšanas un videonovērošanas sistēmas.
Atjaunoti četri aizsargdambji 11,02 km garumā: Sraupciema D-2, Ratnieku-Biteslejas D-1, Bļodnieku D-1 un D-2. Dambji atgriezti projektētajā augstumā, aizbērtas alas, novākts apaugums, kā arī iebūvēts speciāls aizsargsiets pret dzīvnieku (piemēram, bebru) bojājumiem.
Projektu īsteno valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ). Atveseļošanas fonda ietvaros ZMNĪ kopumā realizē 22 projektus: tiek atjaunotas un pārbūvētas deviņas sūkņu stacijas, 12 aizsargdambji un viens kanāls. Kopējais atbalsts — 31,7 miljoni eiro no Atveseļošanas fonda un 5,4 miljoni eiro līdzfinansējums no Latvijas budžeta.
Pirms būvdarbiem dambji bija stipri bojāti, jo tos nepiemērotos laikapstākļos izmantoja braukšanai ar apvidus auto. Aizsargdambji nav paredzēti autotransportam! ZMNĪ aicina pret atjaunoto infrastruktūru izturēties atbildīgi, lai nodrošinātu tās ilgmūžību un kopienas aizsardzību pret plūdiem.