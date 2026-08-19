Pupuķis turpmāk gozēsies pie Piņķu ūdenskrātuves.
Novadu ziņas
Šodien 16:47
Piņķos pie ūdenskrātuves uz palikšanu nolaidies pupuķis
2026. gada 14. augustā Piņķos, pie ūdenskrātuves, atklāts vides objekts “Pupuķis”, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Maijā Piņķos tika veikta aptauja par piemērotāko vietu novdada simbolam pupuķim. Pēc vairāku lokāciju izvērtēšanas iedzīvotāji ieteica “Pupuķi” novietot pie ūdenskrātuves — šī izvēle izrādījās precīzākā un vietai atbilstošākā. Ierosinājumu atbalstīja arī pašvaldības deputāti, uzsverot sabiedrības līdzdalības nozīmi lēmumā.
Zaļajā zonā pie ūdens uzstādītais, 2,5 metrus augstais nerūsējošā tērauda “Pupuķis” dabiski ieplūst ainavā un saskanīgi papildina publisko telpu, padarot to vizuāli dzīvīgāku un pievilcīgāku.
Par jauno objektu:
- autors un izgatavotājs: SIA “Einberg”
- izmaksas: 9 870 eiro
- pupuķis — Mārupes novada identitātes simbols (redzams ģerbonī un logotipā). Šis ir otrais lielformāta objekts; pirmais kopš 2025. gada maija priecē garāmgājējus pie Daugavas ielas rotācijas apļa Mārupē, kalpojot kā atpazīstams orientieris un foto punkts.