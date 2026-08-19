Valsts policijas foto
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Šodien 16:44
Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamas personas identitātes noskaidrošanā
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamas personas identitātes noskaidrošanā, informēja VP.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas patlaban skaidro fotogrāfijās fiksētās personas identitāti.
Valsts policijas foto
Likumsargi aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šīs personas noskaidrošanu, kā arī aicina atsaukties pašu attēlos redzamo personu. Informāciju policijai var sniegt, zvanot pa tālruņa numuru 112.