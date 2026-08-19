Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamas personas identitātes noskaidrošanā
Valsts policijas foto
112

Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamas personas identitātes noskaidrošanā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzamas personas identitātes noskaidrošanā, informēja VP.

Policija lūdz sabiedrības palīdzību attēlos redzam...

VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas patlaban skaidro fotogrāfijās fiksētās personas identitāti.

Valsts policijas foto
Valsts policijas foto

Likumsargi aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šīs personas noskaidrošanu, kā arī aicina atsaukties pašu attēlos redzamo personu. Informāciju policijai var sniegt, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Tēmas

Valsts policija meklēRīgaValsts policija

Citi šobrīd lasa