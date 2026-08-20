Ātrumvaļņi ir viens no satiksmes mierināšanas paņēmieniem, ko pašvaldība izmanto vietās, kur jāsamazina braukšana un jāstiprina gājēju, velobraucēju un citu satiksmes dalībnieku drošība.
Novadu ziņas
Šodien 08:32
Ķekavas novadā parādījušies jauni ātrumvaļņi
Satiksmes drošībai un braukšanas ātruma mazināšanai dzīvojamās zonās Ķekavas novadā ierīkoti desmit jauni ātrumvaļņi.
Kā vēsta Ķekavas novada pašvaldība, vietas izvēlētas, balstoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem un satiksmes drošības izvērtējumu.
Uzstādījuma vietas:
Baloži:
- Jaunatnes iela starp Smilšu un Skolas ielu (2 ātrumvaļņi)
- Skolas iela starp Šķūņu un Dārzu ielu
Baldone:
- Vanagkalnu iela starp Jakaru un Atvaru ielu (2 ātrumvaļņi)
- Katlakalns – Asteru iela pie krustojuma ar Sporta ielu
Ķekava:
- Atmodas iela starp Pliederu un Rubeņu ielu
- Dārznieku iela pirms Skaistkalnes ielas un aiz Upesciema ielas virzienā no Rīgas ielas (2 ātrumvaļņi)
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Valdlauči – Atpūtas iela 2
Ātrumvaļņi ir viens no satiksmes mierināšanas paņēmieniem, ko pašvaldība izmanto vietās, kur jāsamazina braukšana un jāstiprina gājēju, velobraucēju un citu satiksmes dalībnieku drošība.
Pašvaldība regulāri analizē iedzīvotāju iesniegumus un drošības situāciju dažādās novada vietās, lai noteiktu, kur vajadzīgi papildu satiksmes organizācijas risinājumi. Pateicamies iedzīvotājiem par iesaisti un aicinām turpināt informēt par vietām, kur nepieciešami uzlabojumi