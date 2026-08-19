20. augustā Valdlaučos tiks pārtraukta ūdensapgāde
20. augustā no plkst. 8.30 līdz 19.00 saistībā ar remontdarbiem ūdensvada un kanalizācijas tīklos, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
20. augustā plkst. 8.30–19.00 Valdlaučos, remontējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, tiks atslēgta ūdensapgāde Meistaru, Atpūtas, Cītaru, Izstāžu, Jaunatnes un Lejupes ielās. Darbi tiek veikti, lai uzlabotu tīklu drošību un nodrošinātu stabilāku ūdens padevi nākotnē, tāpēc šajā laikā ūdens nebūs pieejams krānos un var būt traucēta arī aukstā ūdens izmantošana sanitārajās telpās.
Pēc piegādes atjaunošanas iespējama īslaicīga duļķainība, kas ir ierasti pēc remontdarbiem, kad sistēmā var iekļūt nogulsnes; ieteicams pirms lietošanas ūdeni neilgi notecināt līdz tas kļūst caurspīdīgs.
"Ķekavas nami" aicina iedzīvotājus, laikus sagatavot ūdens rezerves un nodrošināt iekārtu aizsardzību, kas pieslēgtas aukstā ūdens sistēmai. Īpaši aicinām atslēgt vai uzstādīt aizsardzību veļas un trauku mazgājamajām mašīnām, ūdens sildītājiem, kā arī filtrācijas un apūdeņošanas sistēmām.
Pārtraukuma ilgums ir aptuvens un var mainīties līdz ar darbu gaitu. Atkarībā no situācijas uz vietas darbi var tikt pabeigti ātrāk vai, pretēji, prasīt ilgāku laiku; aicinām sekot aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos. Neprognozējamu tehnisku sarežģījumu vai nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ pārtraukums var arī nenotikt norādītajā laikā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Jautājumu vai konsultāciju gadījumā rakstiet uz info@kekavasnami.lv vai zvaniet uz bezmaksas tālruni 29220011. Mūsu speciālisti sniegs papildu informāciju par darbu progresu un ieteikumiem drošai ūdens lietošanai pēc piegādes atjaunošanas.