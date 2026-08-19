Eiropā notver un Latvijai izdod vīrieti, kurš Daugavpilī mēģināja noslepkavot robežsargu
Valsts policija (VP) nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu pret Ukrainas pilsoni par līdzdalību Valsts robežsardzes amatpersonas slepkavības mēģinājumā 2020.gada rudenī Daugavpilī, informēja VP.
Šā gada 12.augustā VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļa pabeidza izmeklēšanu un nodeva Latgales tiesas apgabala prokuratūrai iepriekš izdalītu kriminālprocesu.
Kā norāda policijā, cieši sadarbojoties ar Ukrainas Nacionālo policiju, izmeklēšanas laikā iegūti pierādījumus par starptautiskās organizētās grupas izdarītu sevišķi smagu noziegumu. Kopumā par aizdomās turētām personām tika atzīti četri Ukrainas, viens Latvijas un viens Lietuvas pilsonis.
Ņemot vērā, ka viena no aizdomās turētajām personām – Ukrainas pilsonis – izvairījās no izmeklēšanas, 2025.gadā policija pieņēma lēmumu par kriminālprocesa sadalīšanu. Šajā izdalītajā kriminālprocesā aizdomās turētajam tika piemērots apcietinājums, un viņš tika izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Šā gada jūnijā bēguļojošo personu aizturēja kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm un vēlāk izdeva Latvijai.
Lieta pret Ukrainas pilsoni nodota kriminālvajāšanas sākšanai pēc Krimināllikuma pantiem par slepkavības mēģinājumu, ja tas izdarīts organizētās grupas sastāvā un sakarā ar to, ka cietušais izpildījis savus dienesta pienākumus. Par to var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no 15 līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Jau ziņots, ka iepriekš, 2024.gada augustā, VP nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai citu izdalītu kriminālprocesu pret citu organizētās grupas dalībnieku – Latvijas pilsoni.
Tikmēr pamata kriminālprocesā turpinās aktīva izmeklēšana, kurā tiek veiktas nepieciešamās procesuālās darbības, lai konstatētu citu personu iespējamo saikni un vainīguma pakāpi šajā noziegumā.