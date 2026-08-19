Ķekavas novada senioru sporta svētkos uzvar “Polārblāzma 1”
14. augustā Ķekavā aizvadīti Ķekavas novada senioru sporta svētki 2026, kuros septiņās dažādās disciplīnās spēkiem mērojās septiņas komandas.
14. augustā Ķekavā aizritēja Ķekavas novada senioru sporta svētki 2026. Sacentās septiņas komandas septiņās disciplīnās: sešas no Ķekavas novada un viesi no Olaines. Komandu ieskaitē uzvara “Polārblāzmai 1”, 2. vieta “Olaines Liepām”, bet 3. – “Raibajiem”, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Dalībnieki pārbaudīja iemaņas pupiņu šķirošanā, boulingā, basketbola metienos, kukurūzas maisiņu mešanā, florbolā, soļošanā un šautriņu mešanā. Bez fiziskās sagatavotības izšķīra arī precizitāte, veiklība, ātrums.
Komandu kopvērtējums: 1. “Polārblāzma 1” 2. “Olaines Liepas” 3. “Raibie” 4. “Ābeļzieds” 5. “Baloži” 6. “Polārblāzma 2” 7. “Dienas Centrs”
Individuālo disciplīnu laureāti: Pupiņu šķirošana. Sievietes: 1. Diāna Spertāle, 2. Līga Elerte, 3. Astrīda Suslova. Vīrieši: 1. Garifs Bogdanovs, 2. Andris Jēkabsons, 3. Ēvalds Trops. Boulings. Sievietes: 1. Marija Caune, 2. Valda Jērāne, 3. Marita Brence. Vīrieši: 1. Raimonds Brencis, 2. Uldis Bautris, 3. Biruta Berga. Basketbola metieni. Sievietes: 1. Astrīda Suslova, 2. Sandra Galiņa, 3. Biruta Berga. Vīrieši: 1. Nikolajs Belorščenko, 2. Uldis Zukša, 3. Andris Jēkabsons. Kukurūzas maisiņi. Sievietes: 1. Māra Bula, 2. Evija Švalkovska, 3. Sandra Galiņa. Vīrieši: 1. Igors Eglītis, 2. Inārs Beļinskis, 3. Uldis Bautris. Florbols. Sievietes: 1. Maira Granta, 2. Biruta Areziņa, 3. Marija Caune. Vīrieši: 1. Garifs Bogdanovs, 2. Uldis Zukša, 3. Normunds Krauze. Soļotava. Sievietes: 1. Sandra Galiņa, 2. Biruta Berga, 3. Diāna Spertāle. Vīrieši: 1. Inārs Beļinskis, 2. Normunds Krauze, 3. Uldis Bautris. Šautriņas. Sievietes: 1. Biruta Berga, 2. Marija Caune, 3. Inga Lehtla. Vīrieši: 1. Uldis Zukša, 2. Jānis Sedliņš, 3. Uldis Bautris.
Īpašs gods piešķirts vecākajai dalībniecei – 84 gadus vecajai Mārai Eglītei, apliecinot, ka aktīvam dzīvesveidam un sporta priekam nav vecuma robežu.