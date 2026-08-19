Lietā iesaistās Datu valsts inspekcija: ja atklās nolaidību, CSDD varētu draudēt naudas sods
Pagājušajā nedēļā Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ziņoja par drošības incidentu, kura rezultātā nepiederošām personām varēja kļūt pieejami CSDD rīcībā esoši personas dati. Par notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu CSDD ir informējusi arī Datu valsts inspekciju.
Inspekcija ir uzsākusi pārbaudi un šobrīd vērtē tās rīcībā esošo informāciju par incidenta apstākļiem, skarto personas datu apjomu un CSDD veiktajiem pasākumiem.
Pārbaudes laikā tiks vērtēts arī, vai CSDD bija īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai un vai, ņemot vērā konkrētos apstākļus, bija iespējams veikt papildu pasākumus, kas būtu varējuši novērst incidentu vai mazināt tā radītās sekas.
Atkarībā no pārbaudē konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem Inspekcija var secināt, ka CSDD veiktie pasākumi ir bijuši atbilstoši un no tās puses nav konstatējams personas datu aizsardzības prasību pārkāpums.
Savukārt, ja tiks konstatēts, ka CSDD nav īstenojusi atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus vai nav izpildījusi citus tai noteiktos pienākumus, Inspekcija var piemērot korektīvo līdzekli un/vai naudas sodu. Par pārbaudes rezultātiem un turpmāko rīcību Inspekcija informēs pēc tās pabeigšanas.
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju incidentā varētu būt skarti tādi personas dati kā vārds, uzvārds, personas kods, transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, informācija par CSDD pakalpojumu samaksāto summu un maksājuma veikšanas datumu, kā arī adrese, kas CSDD sniegta, reģistrējot transportlīdzekli. Šāda informācija var tikt izmantota, lai krāpniecisku saziņu padarītu ticamāku.
Ņemot vērā notikušo, Inspekcijas aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, īpaši saņemot e-pastus, īsziņas, zvanus vai cita veida saziņu, kas šķietami veikta CSDD vārdā.
Datu valsts inspekcija aicina:
- rūpīgi pārbaudīt e-pasta, īsziņas vai cita veida saziņas sūtītāju;
- neklikšķināt uz aizdomīgām saitēm un neatvērt nezināmas izcelsmes pielikumus;
- būt īpaši piesardzīgiem, ja tiek lūgts ievadīt paroles, maksājumu karšu datus, veikt maksājumu vai steidzami veikt citas darbības;
- pirms saites atvēršanas pārbaudīt mājaslapas adresi un pārliecināties, ka domēns atbilst organizācijai, kuras tīmekļa vietni vēlaties apmeklēt. Piemēram, kautkasslikts.lv/csdd.lv nav CSDD tīmekļa vietne – šīs adreses domēns ir kautkasslikts.lv;
- šaubu gadījumā informāciju pārbaudīt, CSDD pakalpojumiem piekļūstot patstāvīgi e.csdd.lv vai izmantojot lietotni, kas ierīcē uzstādīta pirms incidenta, nevis izmantojot saņemtajā ziņā ievietoto saiti.
Vai nepieciešams vērsties Datu valsts inspekcijā?
Iedzīvotāji aicināti izvērtēt nepieciešamību vērsties Inspekcijā ar sūdzību par incidenta faktu. Inspekcijas rīcībā jau ir informācija par notikušo, un pārbaude ir uzsākta pēc Inspekcijas iniciatīvas, tādēļ incidenta izvērtēšanai nav nepieciešama individuālu sūdzību iesniegšana.
Ja persona uzskata, ka personas datu aizsardzības pārkāpuma rezultātā tai ir nodarīts materiāls vai nemateriāls kaitējums, tai ir tiesības civilprocesuālā kārtībā prasīt kaitējuma atlīdzinājumu no pārziņa.
Inspekcija nevērtē, vai personai pienākas kompensācija, un neveic tās izmaksu. Jautājums par kaitējuma atlīdzināšanu risināms civilprocesuālā kārtībā, vēršoties tiesā un iesniedzot pierādījumus par nodarīto kaitējumu.