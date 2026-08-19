Policija aicina atsaukties lieciniekus par brauktuves sabojāšanu Vecāķos
Foto: Rīgas pašvaldības policija
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Policija aicina atsaukties lieciniekus par brauktuves sabojāšanu Vecāķos

Ziņu nodaļa

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Rīgas pašvaldības policija aicina atsaukties cilvēkus, kuru rīcībā ir informācija par personām, kas 6. augustā Vecāķu prospektā pretim namam Nr. 32E nokrāsoja brauktuvi un sabojāja drošības barjeru.

Policija aicina atsaukties lieciniekus par brauktu...

Incidents noticis laika posmā no plkst. 22.40 līdz 23.20.

Ikvienu, kurš var sniegt informāciju par notikušo vai iespējamām vainīgajām personām, policija aicina sazināties pa tālruņiem 67105702 vai 67181818, kā arī rakstot uz e-pastu rpp.zrp@riga.lv.
 

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