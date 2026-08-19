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Policija aicina atsaukties lieciniekus par brauktuves sabojāšanu Vecāķos
Rīgas pašvaldības policija aicina atsaukties cilvēkus, kuru rīcībā ir informācija par personām, kas 6. augustā Vecāķu prospektā pretim namam Nr. 32E nokrāsoja brauktuvi un sabojāja drošības barjeru.
Incidents noticis laika posmā no plkst. 22.40 līdz 23.20.
🔴 @RigasPP lūdz sniegt jebkādu info par personām, kuras 06.08. no 22.40 līdz 23.20 Vecāķu prospektā pretim namam Nr. 32E nokrāsoja brauktuvi un sabojāja drošības barjeru.— Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) August 19, 2026
Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda info par šo gadījumu, lūdzam ziņot pa tel. 67105702, 67181818 vai rpp.zrp@riga.lv. pic.twitter.com/LEoBmZNnQS
Ikvienu, kurš var sniegt informāciju par notikušo vai iespējamām vainīgajām personām, policija aicina sazināties pa tālruņiem 67105702 vai 67181818, kā arī rakstot uz e-pastu rpp.zrp@riga.lv.