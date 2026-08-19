Pēc Rinkēviča iesnieguma Ģenerālprokuratūra vērtēs CSDD amatpersonu atbildību datu noplūdē
Pēc Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesnieguma Ģenerālprokuratūra sākusi pārbaudi, lai izvērtētu Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildību saistībā ar vērienīgo datu noplūdi, informēja prokuratūrā.
Prokuratūrā trešdien, 19. augustā, saņemts prezidenta iesniegums par faktu pārbaudi, kurā lūgts uzsākt prokurora pārbaudi un veikt nepieciešamos pasākumus saistībā ar CSDD datu noplūdi.
Ņemot vērā Valsts prezidenta vēstulē norādīto, Ģenerālprokuratūras Valsts drošības aizsardzības departamentā sākta prokurora pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām. Pārbaudes gaitā tiks vērtēts, vai amatpersonu rīcība ir aizskārusi personu un valsts tiesības, kā arī būtiski apdraudējusi valsts drošību.
Tāpat prokuratūra vērš uzmanību, ka jau 14. augustā Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldē tika sākts kriminālprocess par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datu apstrādes sistēmai un nelikumīgām darbībām. Izmeklēšanā noskaidrots, ka laika periodā no šā gada 8. augusta līdz 10. augustam notikusi nesankcionēta piekļuve CSDD automatizētajai datu apstrādes sistēmai, kas izraisījusi personas datu un citu datu noplūdi.
Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros izmeklēšanas iestāde sadarbībā ar Ģenerālprokuratūras Valsts drošības aizsardzības departamentu nodrošina mērķtiecīgu izmeklēšanu. Tās mērķis ir noskaidrot personu, kas savas darbības apzināti vērsusi pret valsts informācijas sistēmu – Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, tādā veidā apdraudot valsts drošību.
Prokuratūra atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.