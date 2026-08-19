"Politiskie pansionāti!" Premjers skarbi par valsts kapitāsabiedrību vadības struktūru
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības veids ir kritisks un šo uzņēmumu vadības struktūras bieži vien ir "politiskie pansionāti", šodien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem izteicās Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņaprāt, valsts kapitālsabiedrību vadības atalgojums "totāli neiet kopā ar atbildību". "Tas ir tāpēc, ka tas ir politiskais pansionāts," sprieda Kulbergs.
Premjers uzsvēra, ka viņš nerunājot konkrēti par Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), bet par situāciju kopumā. "Uzņēmumā nokļūst nevis labākie speciālisti no tirgus, bet bieži vien tiek atlasītas personas, kuras rotē visu laiku apkārt," sacīja politiķis un piebilda, ka tādā veidā nevar nonākt pie labas pārvaldības. Viņš pauda, ka kapitālsabiedrību vadības mehānismi ir pilnībā jāpārstrādā, un pie tā šobrīd arī strādājot Kulberga birojs.
Kulbergs kā piemēru minēja CSDD padomes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos. Viņš esot teicis, ka izdarījis visu, kas ir viņa pārziņā, un esot uzdevis ieviest uzņēmumā kritiskās infrastruktūras kiberdrošības pasākumus. Pēc Kulberga domām, Godiņam vajadzēja ne tikai uzdot kaut ko ieviest, bet pārbaudīt, vai tas noticis. "Šādas atbildes ir neprofesionālas," vērtēja premjers.
Viņš pieminēja vēl vairākus uzņēmumus, kur esot slikta pārvaldība. Tai skaitā premjers izcēla arī uzņēmumu AS "Latvijas valsts meži", kas šovasar arī piedzīvoja kiberuzbrukumu. Arī šajā gadījumā esot jānosauc konkrēts vārds un uzvārds cilvēkam, kurš neesot atjaunojis vajadzīgās IT licences.
"Problēmas rodas tieši tur, kur ir vēlme ar politisko piesegšanu. Nevis prasīt tiešu atbildību, bet piesegties, atrunāties," situāciju valsts kapitālsabiedrībās raksturoja Kulbergs.
Jau ziņots, ka naktī no 7. augusta uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums. Šajā kiberuzbrukumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Gan CSDD padome, gan arī kompānijas valde trešdien paziņoja par atkāpšanos.