Valsts policijas priekšnieks ģenerālis Armands Ruks.
112
Šodien 14:47
Policija atklāj, vai pēc kiberuzbrukuma CSDD novēroti krāpnieku mēģinājumi izmantot iedzīvotāju datus
Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD) vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus.
Vienlaikus policijā atgādināja, ka krāpnieki jau iepriekš, izliekoties par CSDD pārstāvjiem, mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot īsziņas CSDD vārdā. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem.
Jau ziņots, ka naktī no 7. augusta uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums. Šajā kiberuzbrukumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 000 juridisko personu dati.
Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Valsts policija sākusi kriminālprocesu.