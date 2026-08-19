Zemessardzes 35. gadadienai veltīto pasākumu laikā Rīgas ielās gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi
Brīvības pieminekļa laukumā, Latvijas Nacionālās operas un baleta skvērā un Esplanādē 23. augustā notiks Latvijas Republikas Zemessardzes 35. gadadienai veltītie pasākumi, kuru laikā tiks ierobežota satiksme vairākās Rīgas ielās.
Tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana no 22. augusta plkst. 8.00 līdz 23. augusta plkst. 19.00 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, no 22. augusta plkst. 17.00 līdz 23. augusta plkst. 19.00 11. novembra krastmalas posmā no Rīgas pils līdz Muitas ielai un 22.augusta plkst. 17.00 līdz 23. augusta plkst. 19.00 Aspazijas bulvāra posmā no Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas līdz Brīvības laukumam, un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 m garā posmā no Brīvības laukuma virzienā uz Smilšu ielu. Nepieciešamības gadījumā atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz citu stāvēšanai atļautu vietu.
23. augustā no plkst. 4.00 līdz plkst. 6.00 un no plkst. 17.00 līdz plkst. 19.00 īslaicīgi tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Krišjāņa Valdemāra ielā (īslaicīgi iespējama sabiedriskā transporta kavēšanās) pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bruņutehnikas izvietošanas pasākuma vietā un bruņutehnikas uzkraušanas laikā.